El Fuenlabrada, obligado a ganar para no comerse las uvas en el descenso

Madrid, 28 dic (EFE).- El Montakit Fuenlabrada afronta el último partido del año 2019, este domingo en el Fernando Martín ante el Unicaja de Málaga (12.30 horas) con la necesidad imperiosa de ganar para no tomarse las uvas de fin año en uno de los puestos de descenso de la Liga Endesa.



Los de José Ramón 'Jota' Cuspinera, en su peor racha del curso, ya que encadenan cinco derrotas consecutivas (ante Joventut, Gran Canaria, Valencia, Zaragoza y Obradoiro), son penúltimos de la tabla con cuatro victorias, las mismas que el UCAM Murcia y el Movistar Estudiantes, que tienen mejor diferencia anotadora.



Por ello, ganar al Unicaja es misión obligatoria para el conjunto del sur de la Comunidad de Madrid, que necesitaría además un tropiezo este sábado, bien del UCAM en casa contra el Retabet Bilbao Basket, o del Estudiantes en Santiago de Compostela ante el Monbús Obradoiro, para cerrar el año fuera de la zona de peligro.



Una situación a la que el Fuenlabrada ha llegado acosado por las lesiones que han ido afectando a casi todos los miembros de la primera plantilla durante este primer tercio de la temporada, con el estadounidense Karvel Anderson y Álex Urtasun actualmente en la enfermería.



Los problemas físicos han provocado hasta cinco fichajes temporales en apenas tres meses: Sergi Vidal, el argentino Nico Richotti, Álex Urtasun, el estadounidense Scott Wood y el recién llegado Anthony Brown, también norteamericano, que podría debutar en este partido aunque apenas lleve un par de entrenamientos.



Pese a todo ello, Cuspinera considera que el equipo ha ofrecido sensaciones de juego positivas, que invitan a pensar que en cuanto logren romper esta mala racha, las victorias irán llegando.



"Hay dos tipos de situaciones: una, cuando ves al equipo que no está a gusto; otra cuando ves que, aunque no llega la victoria, el equipo no está haciendo las cosas mal. Yo el mensaje que le he dado al equipo es que no estamos jugando mal", explicó el preparador en declaraciones ofrecidas por el club.



Sostiene el de Getxo (Vizcaya) que al Fuenlabrada le ha faltado "hacer las cosas mejor" en determinados momentos de los partidos para haber sumado más victorias. "Pero estamos compitiendo en todos los encuentros, estamos animados. Estoy convencido de que cuando sumemos alguna nueva victoria llegarán más después", agregó.



Bien es cierto que en Santiago ante el Obradoiro, hace una semana, el Montakit recibió la última canasta en un palmeo del ala pívot estadounidense Mike Daum en los últimos segundos, y tuvo una penetración del base estadounidense Earl Rowland para ganar el duelo, fallada por el veterano director de juego americano (78-77).



Una circunstancia similar pasó ante el Joventut, donde dispuso de los siete segundos finales para buscar un triple que forzara la prórroga (95-98), en el primer partido de esta serie negativa, en la que no obstante no compitió ni en Gran Canaria (102-78), ni ante el Valencia en casa (70-81), y tampoco lo hizo en Zaragoza (75-65).



Mañana recibirá al Unicaja, que dirige en el banquillo Luis Casimiro Palomo, quien fuera técnico del 'Fuenla' en dos etapas (2004-2008 y 2013-2015) y ordena sobre la pista el base Alberto Díaz, que maduró en su cesión al Fuenlabrada en la 2014-15 y se convertirá en bicentenario en la Liga Endesa este domingo.



Los de la Costa del Sol han ganado en 15 de sus últimas 22 visitas al Fernando Martín, aunque en los últimos cuatro años el balance se ha equilibrado, con dos victorias para cada equipo. El último precedente de triunfo local fue en octubre de 2017, cuando el Montakit tumbó por 77-69 a un Unicaja que iba líder de la Liga.



El Fuenlabrada puso en marcha en los días previos al partido una campaña solidaria de recogida de juguetes y material escolar a cambio de entradas para el partido que agotó las localidades hace días, por lo que se espera un buen ambiente para cerrar el año 2019 en el Fernando Martín, donde el Montakit espera escapar del peligro.