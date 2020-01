Anthony Brown: "Kobe Bryant me dijo que no espere jugar bien sin trabajar"

Fuenlabrada (Madrid), 9 ene (EFE).- No son muchas las personas que consiguen cumplir uno de sus sueños. Anthony Brown es una de ellas: logró jugar con junto a su ídolo, Kobe Bryant, en Los Ángeles Lakers durante la temporada 2015-16, una experiencia en la que el actual jugador del Fuenlabrada aprendió el valor del trabajo.



"Kobe solo me dio un consejo: que tienes que trabajar, no esperar a jugar bien. Si trabajas, juegues bien o mal, puedes vivir con ello, pero no esperes jugar bien sin trabajar", relata el alero estadounidense en una conversación con EFE en el Pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada, su nuevo hogar al sur de la capital española.



Anthony Brown (Bellflower, California, Estados Unidos, 1992), alero de 27 años y 2,01 metros, aterrizó en Fuenlabrada el día después de Navidad con el objetivo de aportar su al equipo madrileño capacidad triplista, reboteadora y defensiva. Se define a sí mismo como "un jugador de equipo".



"Soy un tirador, pero creo que puedo hacer un poco de todo, rebotes, jugar en defensa, dar pases, anotar si es necesario. Intento hacer lo que necesita el equipo. Si el equipo necesita más puntos, puedo anotar, si necesita más defensa, puedo defender", señala el alero americano del Montakit Fuenlabrada.



El jugador californiano, protagonista de una breve carrera NBA con pedigrí que incluye, además de su paso por Los Ángeles Lakers que le escogieron en el 'Draft' de 2015, a los New Orleans Pelicans, Orlando Magic o Minnesota Timberwolves, vivió el baloncesto desde pequeño por la influencia de su padre, que era entrenador.



"He estado en pabellones desde que era un bebé, es algo que siempre he querido hacer y me encanta", recuerda Brown, que comenzó a destacar a los 15 años y tuvo ofertas de varias universidades para seguir jugando. Eligió Stanford, cuna de empresas tecnológicas como Google, Yahoo! o Hewlett-Packard, para jugar en sus 'Cardinals'.



"Mucha gente con la que yo hablaba que no jugaba al baloncesto acabaron en grandes compañías, fundaron Instagram o Snapchat. Todo el mundo allí es el mejor en lo que hace", reconoce años después Brown, que cumplió cinco temporadas en el campeonato universitario y en su último año hizo una media de 14,8 puntos y 44 % en triples.



De ahí, al 'Draft' de la NBA, en el que fue escogido por los 'Lakers' en el puesto 34, justo delante de un español: Willy Hernangómez.



"Fue un sueño hecho realidad", recuerda Brown, aunque la aventura no salió como esperaba: apenas 29 partidos con los Lakers para encadenar después varias estancias en equipos de la Liga de Desarrollo estadounidense con breves contratos temporales NBA.



Esa treintena de duelos con los Lakers le permitió compartir vestuario con su ídolo: Kobe. "Al principio estaba un poco impresionado, porque era alguien al que idolatraba, pero luego conforme pasó el tiempo, lo llegué a conocer y es realmente un gran tipo. Es el trabajador más duro que haya visto jamás", recuerda.



Con la experiencia de haber entrado y salido de varias franquicias de la NBA, Brown tiene argumentos para valorar el calibre de la proeza del esloveno Luka Doncic (Dallas Mavericks), que en su segundo año en el campeonato estadounidense ya es el jugador más votado para el Partido de las Estrellas.



"Es una locura pero, honestamente, él llegó siendo el MVP de la Euroliga, y eso es mucho más que la Universidad, es justo el escalón anterior a la NBA. Nadie esperaba esto, pero él es un talento especial, creo que va a ganar dos o tres MVP seguro. Hay gente que tiene ese don, y él lo tiene", analiza sobre el exmadridista.



Muy lejos de la liga de las estrellas estadounidense, Brown emprendió la aventura europea tras un verano marcado por las lesiones en el que se decidió a probar "algo diferente". "Sé cómo se juega en América, me dije: vamos a ver cómo es en Europa", explica.



Tras ofrecer un buen nivel en el Limoges francés, en el que disputó la liga gala y la Eurocopa ofreciendo un 45 % de acierto en sus tiros de tres puntos y una media de 4,3 rebotes por partido, aterrizó en Fuenlabrada.



"Sentí que era un lugar en el que podía ayudar de verdad a los chicos a ganar, también por estar en la ACB", considera Brown, que ve al Montakit como un buen lugar para presentarse en un país que considera atractivo.



"¿Quién no querría vivir en España? Pensé que era bueno conocer la Liga española, que los equipos en España me vieran y avanzar en mi carrera", añadió el jugador, que dialoga en inglés pero asegura ya tiene algunas nociones de español aprendido en California, muy útiles para el trabajo en el equipo.



Un equipo, el Montakit Fuenlabrada, que se bate el cobre por remontar el vuelo tras una nefasta racha de siete partidos perdidos que le ha colocado en los puestos de descenso.



"Estamos jugando bien, yo no me preocuparía por esto mucho. No puedes estar asustado. Creo que estamos a una o dos jugadas de ganar partidos. Perdimos por uno ante el Unicaja o ante el Obradoiro, de manera que si hubiésemos ganado esos dos partidos tendríamos seis victorias. La diferencia es muy pequeña", considera sobre el rumbo del equipo.



En el Fernando Martín, un pabellón pequeño de apenas 5.500 espectadores, disputará el domingo (17.00 horas) un duelo fundamental ante un rival directo por salvarse de la quema: el Coosur Betis, donde contará con la bulliciosa afición fuenlabreña.



"Me gustan mucho los pabellones ruidosos. Es una buena cancha para ser local", apunta, con una media sonrisa, Anthony Brown.



Remontar el vuelo del conjunto del sur de la Comunidad de Madrid y poner en alza su caché para tentar a un equipo de la Euroliga son los próximos desafíos del alero estadounidense, que aún sueña con regresar a la NBA, ir al concurso de triples y ganarlo.



"Con eso habré hecho todo", bromea Anthony Brown, un tipo con suerte, que pudo cumplir el sueño de jugar junto a su ídolo, Kobe Bryant, y ahora intentará que el Fuenlabrada se aleje de la pesadilla del descenso.



Miguel Ángel Moreno