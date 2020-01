Fisac advierte que no ve a su equipo con mentalidad para ganar al Tenerife

Zaragoza, 10 ene (EFE).- El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, ha advertido que no ve a su equipo con la mentalidad necesaria para ganar a su próximo rival en Liga, el Iberostar Tenerife.



"Llevamos varias semanas un poco más despistados. Estoy a disgusto porque no entrenamos, porque no tenemos tiempo suficiente como para trabajar y porque hemos perdido un poco de mala leche. Falta fuerza y se ha debilitado, por los halagos, el gran nivel al que hemos jugado y eso complica el hecho de que sepamos que somos un equipo que consigue las cosas a base de muchísimo trabajo y esfuerzo", ha añadido en rueda de prensa.



El técnico segoviano ha insistido en que no ve a sus jugadores preparados para ganar el partido "mentalmente" ante el conjunto insular y ha apostillado que en el deporte profesional la mentalidad es "muy superior a la táctica, entrenadores o talento".



"Cualquier jugador con mala mentalidad, por muy bueno que sea, si no está centrado, pierde y ahora mismo veo a mi equipo confundido y creyéndose más de lo que es. Nos falta fuerza y energía", ha subrayado.



Uno de los motivos por los que sucede esto, a juicio del preparador del conjunto "rojillo", es que da la sensación de que están en un momento de indefinición al no tener muy claro cuál es el objetivo después de haberse clasificado para la Copa del Rey como cabeza de serie.



"¿Por qué luchamos? Luchamos por el club, que necesita victorias porque tiene que crecer y ser cada día mejor. Hay que alcanzar cuanto antes 17 triunfos y tenemos una segunda vuelta muy difícil porque la parte dura la tenemos fuera", ha analizado.



Por ello, ha solicitado "más que nunca" el apoyo de la afición para que continúen siendo "un equipo de barrio" y que sigan "empujando y trabajando" y sintiéndose felices con su esfuerzo y no con el halago sobre lo bien que lo están haciendo.



"Todo eso está muy bien pero ya se ha acabado. No importa la clasificación, solo sirve para despistar a quien no es maduro y nosotros ahora estamos despistados y eso me encabrona", ha destacado.



Sobre el conjunto canario ha apuntado que es "muy sólido, que tiene tablas y hace un baloncesto con ideas muy claras" además de contar con jugadores que conocen la Liga muy bien porque todos han estado en distintos equipos.