Pesic: "Tenemos que ir a Tel Aviv con la sensación de que podemos ganar"

Barcelona, 13 ene (EFE).- El entrenador del Barça, Svetilav Pesic, dijo este lunes que su equipo tiene que jugar en Tel Aviv contra el Maccabi, este martes a partir de las 20:00 horas, "con la sensación de poder lograr una victoria" y mostró su confianza en que sus jugadores "den el máximo para jugar al límite e intentar la victoria".



"Ahora no quiero hablar de la situación mental de los jugadores, algo que parece estar de moda. Y eso lo dicen aquellos que no saben las razones por las que sus equipos no ganan", indicó.



"Es cierto que tienes que estar bien mentalmente, aunque también lo es que si estás bien físicamente, tu mentalidad es más fuerte. Y nosotros tenemos que mejorar físicamente si queremos que nuestro juego mejore, tanto en defensa como en ataque", comentó el serbio.



Para el técnico azulgrana, cuando se juegan muchos partidos "se necesita estar en buena forma física" porque entonces te sientes con confianza. "Entonces puedes tomar decisiones sin dudar y nosotros no estamos donde queremos estar en ese nivel", opinó.



"Vamos a ver qué pasa ante un encuentro como el de mañana que te puede motivar en un pabellón donde todo está en contra y podemos mejorar nuestro orgullo, nuestra concentración y competitividad. Necesitamos creer en nosotros", argumentó.



Pesic recordó que el Maccabi no ha perdido ni un partido en casa esta temporada. "Siempre tiene su pabellón lleno con seguidores que ayudan al equipo desde el comienzo hasta el final de partido. Y el equipo se merece esta ayuda porque en esta temporada está jugando un gran baloncesto", advirtió.



"Hemos perdido los dos últimos partidos de Euroliga, aunque fueron igualados, pero sabemos que no son los últimos de la temporada. Estamos en enero y tenemos muchas ilusiones", insistió Pesic.



En cuanto al emparejamiento con el Valencia en cuartos de final de la Copa del Rey, el veterano técnico recordó que su equipo siempre se mide con los favoritos.



"Puedo hablar sobre las dos últimas Copas, que ganamos nosotros, jugando de entrada contra rivales como Valencia, Gran Canaria o Baskonia", comentó.