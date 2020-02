El Betis espera a un rival 'debilitado'

El Real Betis recibirá el próximo domingo en San Pablo (17:00 h) a un rival debilitado, un Bilbao Basket que no podrá contar ya con su hasta ahora alero estrella, el francés Axel Bouteille. No en vano, el galo se marcha al Unicaja de Málaga hasta el final de la temporada 2021/2022, algo que era prácticamente un secreto a voces pero que el club malacitano no confirmó hasta este martes.

Bouteille, de 2,01 m y 24 años, se ha convertido en una de las revelaciones de esta temporada en la Liga ACB al atesorar un promedio de 17,7 puntos que le convierte en el sexto mejor anotador del campeonato.

En el conjunto vizcaíno, el ya nuevo fichaje del Unicaja llevaba esta temporada una media del 47,8% en triples, el mejor de la Liga Endesa; 3,8 rebotes, 1,2 asistencias y 16,3 de valoración. El internacional galo, que ha estado disputando varios encuentros clasificatorios para el Campeonato de Europa en 2021, militó con anterioridad en el Élan Chalon y el Limoges, con el que disputó la Eurocup la pasada temporada.

Un problema menos

La marcha del francés Bouteille supondrá un quebradero de cabeza menos para Curro Segura y sus hombres, quienes, pese a los recientes traspiés ante Barça y Real Madrid, demostraron mejores sensaciones ante el San Pablo Burgos (entre uno y otro tropiezo). No en vano, la llegada de Erick Green, que ha reforzado el poderío exterior del conjunto verdiblanco, y la recuperación física de Jerome Jordan, disponible a pleno rendimiento para el técnico nazarí, han dado un plus de seguridad y confianza a un equipo que necesita coger oxígeno.

De hecho, sorprender a un 'anímicamente tocado' Bilbao Basket daría alas en el objetivo de despegarse de los puestos de descenso, que actualmente marcan Fuenlabrada y Estudiantes, con un triunfo menos que los seis que suma el Betis.

Tras el test positivo en Cáceres, de superar a 'los hombres de negro' dirigidos por Álex Mumbrú, el conjunto de San Pablo recibiría una inyección de moral de cara a un mes de marzo en el que vienen curvas y un cruce con el club colegial.