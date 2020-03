Ordenan a Dolan y Oakley atender mediación por demanda que tienen pendiente

Nueva York, 22 mar (EFE).- El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos programó una conferencia telefónica entre James Dolan, dueño de los Knicks de Nueva York, y el expívot Charles Oakley para el 31 de marzo, exigiendo que asistan con sus respectivos abogados.

La orden, de la que notificó el analista legal deportivo Daniel Wallach, que posteriormente fue confirmada por varias fuentes, es el último documento surgido de la demanda civil de Oakley contra el propietario de los Knicks de Nueva York.

Oakley demandó a Dolan por difamación, asalto y encarcelamiento falso tras ser arrestado y expulsado del campo del Madison Square Garden en el 2017.

Un juez de Manhattan desestimó la demanda el mes pasado y recomendó una mediación.

Dolan también contrató a un consultor de marca, Steve Stoute, quien expresó públicamente su deseo de reunir a Oakley con los Knicks.

Pero Oakley apeló la decisión del juez sobre la demanda, que condujo a esta última orden judicial de mediación.

Poco después de la expulsión y el arresto de Oakley, el comisionado de la NBA, Adam Silver, facilitó una reunión a través de una teleconferencia entre ambas partes, además de incluir al dueño de los Hornets de Charlotte, el legendario Michael Jordan, excompañero como jugador de Oakley, en los Bulls de Chicago, como testigo independiente.

Jordan es cercano a Oakley y una figura influyente, pero en ese momento, Dolan había insinuado durante una entrevista por radio que Oakley era alcohólico.

Silver emitió rápidamente una declaración después de la reunión alegando que "tanto Oakley como Dolan se disculparon por el incidente y los comentarios posteriores".

Pero Oakley dijo al Daily News recientemente que no estaba de acuerdo con ese sentimiento y abandonó la reunión con la impresión de que Dolan podría disculparse directamente con los aficionados y con Oakley.

Eso nunca ocurrió, dijo y agregó que "(Silver) emitió una declaración sin que yo lo supiera", comentó Oakley.

Indicó que "nos conocimos. Y no llegamos a una conclusión. Él dijo: 'Te llamaré más tarde'. Regresé a mi hotel y me quedé dormido. Me llamaron unas 10 veces, pero estaba dormido. Y aún así publicaron la declaración", comento Oakley.