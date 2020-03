Laia Palau: "En principio seguiré jugando e iré a los Juegos Olímpicos"

Girona, 25 mar (EFE).- La base Laia Palau (Barcelona, 1979), la jugadora que ha defendido en más ocasiones la camiseta de la selección española de baloncesto, asegura que "en principio", está dispuesta a "seguir jugando" un año más y poder acudir el verano de 2021 a los Juegos de Tokio.



En unas declaraciones a "L'Esportiu', Palau, que ha conseguido doce medallas entre Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos, quiere mantener "la misma hoja de ruta" que tenía para el año que viene.



"Si estoy bien, y todo sigue igual, tendré ganas de ir. Si no, no. Porque si no volvemos a competir hasta dentro de medio año...", afirmó.



La base del Spar Citylift Girona espera continuar jugando y coleccionando títulos, aunque está a la espera de conocer el proyecto y el presupuesto que tiene el conjunto gerundense. "No sé qué pasará", dijo.



Palau aspira a convertirse en la jugadora de baloncesto de más edad en participar en unos Juegos. En Tokio, ya con 41 años, Palau, que disputaría sus cuartos Juegos, superaría el récord que ahora está en manos de la brasileña Adriana Moisés y la neozelandesa Dorothy Patterson; que estuvieron en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro (2016) y en los de Sídney (2000), respectivamente, con 38 años.



Sobre el aplazamiento de los Juegos de este próximo verano, Palau apunta que "era una posibilidad real", aunque matiza que "pensaba que esperarían un poco porque haya muchos intereses en juego".



"Todas, ahora mismo, estamos a la expectativa de ver cómo acaba el confinamiento", reconoce la capitana de la selección española; que, a la espera de saber si se retoma la Liga Femenina o si se cancela definitivamente, tal y como ya se ha hecho con las competiciones europeas, sigue entrenándose en casa.



"Estoy como una bestia. Y, si esto dura mucho, saldré de aquí?", bromea antes de afirmar que "todos tenemos que hacer ejercicio; también para la cabeza".