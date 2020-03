Karl-Anthony Towns anuncia que su madre está en coma por causa del coronavirus

El pívot estadounidense dominicano Karl-Anthony Towns, de los Timberwolves de Minnesota, confirmó la pasada noche en un emotivo vídeo que su madre Jacqueline Cruz se encuentra en estado de coma por causa del coronavirus.

Towns explicó, con palabras entrecortadas, que su madre, nacida en República Dominicana, había sido hospitalizada la pasada semana y que tuvo complicaciones de salud debido a lo que él considera que es COVID-19.

El internacional dominicano explicó que a su madre la tenían en un estado de coma inducido médicamente y con respirador artificial. "Creo que es importante que todos entiendan la gravedad de lo que está sucediendo en el mundo en este momento con el coronavirus, y pienso que es mi obligación ayudar a concienciar a las personas y por eso hice este vídeo", explicó Towns, en una grabación de casi seis minutos que publicó en Instagram.

Towns dijo que le habían comentado que sus padres no se sentían bien desde la pasada semana y, aunque les recomendó que se fuesen de inmediato al hospital, no lo hicieron hasta varios días después, al ver que no mejoraban.

Entonces fue su hermana quien los llevó y pidió que le hiciesen la prueba del coronavirus, porque tenían los síntomas de fiebre alta y tos seca. "Pensábamos que la mezcla de medicamentos que le estaban suministrando podría mejorarla, pero al final del día su cuadro clínico se mantenía sin ninguna mejoría", explicó Towns. "Al final sus pulmones no respondían bien y tuvieron que ponerla en un ventilador artificial al agravarse su condición de forma repentina".

Towns, quien nació y se crió en Nueva Jersey, dijo que sus padres fueron examinados para detectar el COVID-19 y confirmó que su padre, Karl Sr., fue dado de alta del hospital, pero le dijeron que se pusiera en cuarentena mientras esperaban los resultados de la prueba.

El pívot de los Timberwolves señaló que la familia asumió que su madre tenía COVID-19 debido a los síntomas que mostraba, pero que comenzó a sentirse mejor en los últimos días antes de empeorar "Se sentía genial", comentó Towns en el vídeo. "Hablamos y ella sintió que lo iba a superar. Sabía que había más días difíciles por venir, pero sentí que íbamos en la dirección correcta. Las cosas cambiaron repentinamente en su contra".

El escolta de los Jazz de Utah Donovan Mitchell, el segundo jugador de la NBA que dio positivo al coronavirus después que el pasado 11 de marzo lo hizo primero su compañero de equipo, el pívot francés Rudy Gobert, fue el primero en enviarle a Towns palabras de aliento a través del Twitter. "Se fuerte y confía en Dios", escribió Mitchell, que a pesar de dar positivo al coronavirus nunca mostró síntomas de la enfermedad.

El positivo de Gobert fue el que generó que el comisionado de la NBA, Adam Silver, decidiese la suspensión de toda la competición de liga, mientras que ya habido 10 jugadores contagiados con el coronavirus, incluido el alero estrella Kevin Durant de los Nets de Brooklyn, y cuatro personas más de los equipos de los Sixers de Filadelfia (3) y Nuggets de Denver (1).