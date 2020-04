Rudy: "Sería muy extraño jugar en julio"

Rudy Fernández, jugador del Real Madrid, lamentó el cambio de fecha de los Juegos Olímpicos de Tokio, retrasados un año, que dijo "tenía muchas ganas de vivir" y deseando que se ponga freno a la pandemia del coronavirus, y admitió que "sería muy extraño jugar en julio" partidos de liga.



"Sería muy extraño jugar en julio pero estamos a expectativas de lo que vayan diciendo las competiciones. La ACB se está aplazando hasta que se sepa más información sobre el estado del país, y ahora mismo lo mejor es estar tranquilos", dijo en un encuentro digital con Palladium Hotel.



"Tenía muchas ganas de vivir otra Olimpiada y no ha podido ser. Espero poder estar el año que viene y optar a una medalla de oro olímpica", añadió.



A Rudy los días se le hacen cortos en la cuarentena gracias a su familia y el entretenimiento que le dan sus hijos. Mantiene la forma gracias a que dispone de "un gimnasio bastante bien equipado" en el que dedica "una hora diaria" al entrenamiento. "Hago un tipo de trabajo que va bien para mi cuerpo, con todas las lesiones que he tenido, y sobre todo para la espalda. Echo de menos competir", comenta.



El sábado cumplirá 35 años, aunque prefiere no pensar en una retirada: "No tengo pensado el momento de mi retirada aunque por desgracia se va acercando más. Intento estar bien y cuando las piernas o la cabeza no funcionen, daré un paso atrás para que los buenos jóvenes que vienen por detrás en el Real Madrid me sustituyan con éxito".



Como mejor partido de su carrera eligió "el partido de Pekín, la final contra Estados Unidos", y como jugador que más le influyó al estadounidense Elmer Bennett. Su deseo que se quedó por cumplir fue "jugar contra Michael Jordan" y lamentó la pérdida de Kobe Bryant: "Ha sido una perdida terrible. Tuve la mala suerte de tenerle que defender. Es el jugador que más se acercó a Jordan. Tenía movimientos de él y era una grandísima persona".



Aunque Rudy lamentó decisiones tomadas en su etapa en la NBA, admitió que su paso por la mejor liga del mundo le "ayudó muchísimo" y le hizo "madurar" para ser el jugador que es. Ahora disfruta viendo triunfar a Luka Doncic. "Lo extraño muchísimo. Es un grandísimo jugador y una gran persona, eso le está haciendo crecer como deportista. Me alegro de que esté dominando la NBA porque lo merece", afirma.



Por último, desveló que los jugadores de la selección tiene un grupo de whatssap y compiten unos contra otros en biwenger, con equipos de fútbol que hacen fichando jugadores de LaLiga Santander. "He tenido la suerte de jugar con el mejor jugador de la historia de España que es Pau Gasol y también con Juan Carlos Navarro en la selección, aunque lo he sufrido en contra en los clubes. Ellos y Marc Gasol o Llull marcan la historia", señala.



Y resaltó su especial conexión con Ricky Rubio. "Le tengo un cariño especial por lo que vivimos cuando estaba empezando. Yo era el capitán del Joventut e intenté ayudarle en lo que podía. En la selección hemo: pasado muchísimas cosas buenas y malas en las que siempre hemos estados muy unidos y me ha ayudado muchísimo".