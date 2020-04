Mondelo: "Europeo y Juegos Olímpicos tienen cabida en 2021"

Lucas Mondelo, seleccionador nacional femenino de baloncesto, se ha quedado en Nagoya (Japón), "medio recluido por el bicho", para cumplir su contrato con el Toyota Antelopes a la espera de que la situación mejore y de que pueda haber Europeo y Juegos Olímpicos en 2021 porque "tienen cabida".



Mondelo se ha quedado en Japón por razones contractuales, comienza "la postemporada en mayo" con su equipo, pero también por razones familiares. "Me preocupan mis padres que son mayores y están en Galicia, pero caso de haber ido a España no podría haber ido a verles y darles un abrazo, así es que he preferido quedarme en Japón. Además igual luego no podría haber vuelto, y, en cualquier caso, tendría que pasar una cuarentena", explicó a EFE en conversación telefónica. "En mayo comienza la postemporada. Dos meses de trabajo que figuran en mi contrato", siguió.



El seleccionador comentó que vive "recluido más o menos como en España, aunque aquí todavía se puede bajar a la calle si estás muy agobiado". "Todos los días a las 9.00 de la mañana hay que tomarse la temperatura y comunicarla al club por medio de una aplicación telefónica, así como lo que hemos hecho el día anterior, si hemos salido, con quién, a dónde y cuánto tiempo", dijo.



"La cultura japonesa y su poco contacto social ha sido importante para que los casos de coronavirus no se hayan disparado. La gente sale poco y guarda mucho las distancias. Yo, lo poco que salgo es a hacer la compra cada 5-6 días y lo hago con mascarilla, guantes y gafas", indicó a EFE.



Mondelo sigue describiendo la vida en Nagoya. "La gente mayor apenas sale de casa, pero los jóvenes son como en todas partes. Se cerraron restaurantes y discotecas, pero durante la semana cogían el transporte público abarrotado para ir a trabajar. La fábrica les protegía. Es su manera de ser", apuntó.



Con la Liga japonesa finalizada, el entrenador confía que en mayo pueda comenzar a trabajar en su equipo. "A falta de tres jornadas íbamos segundos pero se paró la Liga tres semanas. Nosotros ya estábamos clasificados para las semifinales del playoff de forma directa. Se iba a haber reanudado, pero la presión de las jugadoras hizo que se suspendiera definitivamente. Ahora, en mayo, empezaremos el trabajo de postemporada, espero", declaró.



Durante este paréntesis, el técnico sigue pensando en la selección y en las posibles opciones de planificación. "La FIBA todavía no ha decidido si habrá Europeo en 2021 -que, en principio, organizan España y Francia-. Creo que hay fechas, que tienen cabida, Europeo y Juegos. Pero hay que esperar y luego planificar", afirmó.



"Toda esta situación prefiero verla desde el lado positivo. Para las jugadoras veteranas porque podrán tener descanso este verano, después de mucho tiempo sin tenerlo, y para las jóvenes porque tendrán un año más para madurar y crecer", siguió.



Además, el presidente de la Federación española, Jorge Garbajosa, ha declarado que quiere que los seleccionadores masculino y femenino, Sergio Scariolo y Mondelo respectivamente, sigan cuatro años más.



"Es un bonito detalle. La Federación confía en el trabajo realizado y no propone una renovación anual, sino hasta 2024. Es de agradecer el reconocimiento", finalizó Lucas Mondelo.