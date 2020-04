El medico del Estudiantes ve "complicado retomar la competición pronto"

Madrid, 11 abr (EFE).- Juan José Pérez Toledano, médico del Movistar Estudiantes y presidente de la Asociación española de médicos de baloncesto (AEMB), en conversación telefónica con EFE, aseguró que "desde el punto de vista de la salud" veía "complicado retomar la competición de manera temprana".



"Estoy trabajando desde casa, estoy en contacto con los entrenadores, con los jugadores, con las jugadoras del club, preguntándoles si van bien, si hay algún problema y trabajando con el resto de compañeros en un protocolo de vuelta a los entrenamientos y a la normalidad", dijo Juan José Pérez.



"Conocemos muy poco de esta enfermedad y todos vamos aprendiendo sobre la marcha, en cuanto a tratamiento y prevenciones. Los que están en primera línea, los internistas los intensivistas, enfermeros y enfermeras son los que nos van diciendo cómo va la enfermedad", añadió.



Para el médico del Estudiantes, "esto va para largo".



"Las cifras de afectados y fallecidos van disminuyendo, afortunadamente, pero esto no se va a quitar en unas cuantas semanas. Tenemos este problema para tiempo", afirmó a EFE.



En cuanto a las previsiones de una vuelta a la competición, Juan José Pérez fue cauto.



"Es una opinión personal que comparten muchos compañeros, pero hay muchas cosas en juego y desde el punto de vista de la salud veo complicado que podamos retomar la competición de una manera temprana", comentó.



"Si el estado de alerta está hasta el día 26 de abril, pero el presidente de Gobierno ya avanzó que podría haber otra prórroga. Estamos hablando del 10 de mayo. A partir de esa fecha es cuando podríamos empezar, si todo va bien, de alguna manera con los entrenamientos, siempre y cunado no haya ninguna recaída, una segunda oleada de contagios y demás", siguió.



Aquí es donde entra el protocolo en el que se está trabajando.



"Después de todo este periodo de confinamiento, a ver cómo podemos reincorporar progresivamente a los jugadores a su actividad deportiva habitual, para que llegue en unas condiciones de forma aceptables para poder disputar partidos", apuntó.



"Lo primero que tenemos que saber es cómo están los jugadores y todo el equipo del club, jugadores, entrenadores, fisioterapeutas, médicos, utilleros, la gente de limpieza del vestuario y de la cancha. Estamos hablando de mucha gente", siguió.



"Tenemos que saber la condición de salud de cada jugador, saber si alguno ha tenido el COVID-19, si ha tenido síntomas o no, si ha tenido neumonía o no, y antes de empezar tendremos que hacer test y pruebas médicas. Una vez conocido esto sabremos si puede comenzar a entrenar o no, y luego ir de una manera muy progresiva", continuó.



Este periodo de confinamiento es superior ya a las vacaciones veraniegas de los jugadores.



"Efectivamente, van a estar mes y medio o más sin entrenar. Aunque los jugadores estén en sus casas haciendo algo de trabajo físico no es lo mismo. Vamos a estar más tiempo sin entrenamiento que en verano, porque en verano todos se entrenan. La perdida de forma física va a ser muy alta. Nos quedan 11 jornadas más los playoffs", explicó.



Juan José Pérez habló también de otros aspectos.



"Hay muchas cosas que desconocemos, no sabemos las secuelas que esta enfermedad pueda dejar en las personas. Estamos viendo que puede haber problemas cardiovasculares, problemas pulmonares y a nivel del riñón y esto debemos valorarlo. Los jugadores deben estar bien testados para saber que su vuelta a la competición no les va a provocar un menoscabo de su salud", observó.



"Luego está el tema personal de cada uno, no sabemos si alguien cercano ha sufrido o sufre la enfermedad si ha habido algún fallecido en su círculo cercano. Todo esto es algo que debemos saber manejar", concluyó Juan José Pérez Toledano.