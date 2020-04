'Dime quién soy', 'El diario de Noa' y 'La casa de papel, Marta Xargay

Girona, 15 abr (EFE).- La habilidosa base catalana Marta Xargay, actual jugadora del Spar Citylift Girona e internacional con la selección española de baloncesto, con la que ha conseguido siete medallas entre Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos, propone a petición de la agencia EFE un libro, una película, una serie y un videojuego para sobrellevar el confinamiento.



Libro: 'Dime quién soy', de Julia Navarro. Hace ya bastante tiempo que me lo leí, pero es mi favorito. Narra la historia de una mujer, ya mayor, que va explicando, y reviviendo, su pasado. Y tiene un final brutal. Es muy largo, así que resulta ideal para estos días. Yo ahora mismo estoy con 'Historia de un canalla', que es de la misma autora.



Película: 'El diario de Noa', de Nick Cassavetes. No soy muy de películas, pero, si tengo que quedarme con una, mi favorita es 'El diario de Noa'. Sobre todo porque trata el tema del Alzheimer, que a mí me ha tocado muy de cerca. Es una historia preciosa.



Serie: 'La casa de papel'. Me gusta mucho. Cuando salió la cuarta temporada, hace unos días, me obligué a no ver más de un capítulo al día para disfrutarla, para saborearla, más; que la gente se vuelve loca y se la acaba en nada. En los primeros días del confinamiento acabé 'Élite', que también es súper-buena, y ahora mismo me queda sólo un capítulo para terminar 'Toy Boy'.



Videojuego: 'Candy Crush'. Nunca juego a videojuegos, pero a veces, para desconectar, sí que juego un rato al 'Candy Crush' con el iPad. Juego mientras me duran las cinco vidas que te dan, que si no puedes pasarte días ahí.