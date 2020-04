Jordan admite que su último año con los Bulls fue "difícil"

El legendario Michael Jordan reconoció este jueves en el programa "Good Morning America", de la cadena de televisión ABC, que el último año con los Bulls de Chicago había sido "muy difícil y complicado".

Mientras el mundo del baloncesto espera la serie documental "The Last Dance" a partir de este fin de semana, con Jordan de figura central, la leyenda adelanta que todos dentro de los Bulls sabían que la temporada de 1997-98 sería la última que iban a estar juntos. "Desde el principio todo fue difícil porque nos enteramos que Phil Jackson ya no iba a volver con el equipo, al margen de lo que pudiésemos lograr en el campo", explicó Jordan.

"El gerente general Jerry Krause ya le había dicho a Jackson que aunque tuviésemos marca de 82-0, el no iba a seguir, y mi posición fue la de unirme al entrenador", agregó.

Jordan comentó que fue el propio Jackson, con el que consiguió esa misma temporada el sexto título de liga, el que dijo que había que disfrutar al máximo porque se trataba del "último baile", pero también competir al más alto nivel de cara a hacer bien las cosas. "Tan triste como sonaba a principios de año, tratamos de disfrutar y terminarlo de la manera correcta", señaló Jordan.

La serie documental, que comenzará el domingo por la noche en la cadena de televisión ESPN y se extenderá durante los próximos cinco domingos, narra la temporada final que jugó Jordan en Chicago, que vio a los Bulls ganar su tercer título consecutivo y el sexto en ocho temporadas.

También cubre la vida de Jordan antes de ese año, incluido su tiempo en Carolina del Norte, donde ganó un campeonato nacional en 1982 al encestar el tiro ganador en el partido del título nacional universitario de la NCAA contra el pívot Patrick Ewing y Georgetown.

Jordan dijo en el documental que en ese momento fue cuando pasó de "Mike Jordan" a "Michael Jordan". "Hasta ese momento, nadie sabía quién era yo", admitió. "Fuera de la universidad, me conocían como 'Mike Jordan'". Y cuando logré ese tiro, mi nombre completo se convirtió en 'Michael Jordan', y creo que llegó a mucha gente fuera de UNC".

Al valorar un segmento del documental que fue presentado durante la entrevista realizada por la presentadora Robin Roberts, en el que se muestra su enfrentamiento con el dueño de los Bulls, Jerry Reinsford, y de Krause, porque volvió antes que estuviese recuperado de la fractura que sufrió en el pie durante la segunda temporada de profesional, Jordan dijo que siempre fue un luchador.

"La determinación y perseverancia que siempre mostré durante mi trayectoria profesional provino del ejemplo que me dieron mis padres. Ambos trabajaron muy duro para mantener a nuestra familia y darnos ejemplo a todos mis hermanos, hermanas y a mí".

Jordan destacó que vivió y aprendió a través de ellos por lo que se convirtió en parte de su naturaleza la manera como enfrentó la vida dentro y fuera del campo. "Siempre miro lo negativo y lo convierto en positivo ... Y mientras trato de enseñar a mis hijos, simplemente tome eso negativo, aprenda de él y lo conviertes en positivo. Y todo vino de mis padres", añadió Jordan.