La Euroliga subraya su deseo de "acabar la fase regular" de la competición

Madrid, 17 abr (EFE).-La Euroliga ha creído necesario aclarar, tras la rueda de prensa de este pasado jueves, de su presidente y CEO Jordi Bertomeu, que en todos sus planes "siempre" figura "la conclusión de la fase regular de la competición".



"El escenario expuesto durante la rueda de prensa por parte del Presidente y CEO de Euroleague Basketball, Jordi Bertomeu, en el que los playoffs y la Final Four podrían ser sustituidos por una Final Eight, siempre incluye la finalización de la fase regular, de la cual aún quedan 6 jornadas por disputar", dice la nota remitida.



Según el comunicado, el presidente en su discurso de apertura, expuso claramente que están "trabajando en un plan alternativo que incluye retomar la fase regular en un país con las instalaciones necesarias para disputar los partidos y probablemente sustituir los playoffs y Final Four por una Final Eight".



También afirma la Euroliga que "uno de los escenarios que se expusieron durante la rueda de prensa es finalizar la fase regular con todos los equipos participantes, 18, concentrados en un mismo país".



Para acabar de remarcar la idea, la nota concluye que la organización "no está valorando ninguna opción en la que los 8 participantes en esta hipotética Final Eight lograran la plaza por otra vía que no fuera la clasificación final de la fase regular, una vez completadas las 34 jornadas de la cual está compuesta".