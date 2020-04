Dolson, pívot de las Sky, y toda su familia, dieron positivo por coronavirus

Chicago (EE.UU.), 18 abr (EFE).- La pívot del Chicago Sky Stefanie Dolson dijo durante su aparición en el sorteo universitario de la WNBA, que ella y toda su familia dieron positivo por coronavirus.



Dolson, de 28 años, explicó que la infección los "pegó bastante duro".



Agregó que su madre tuvo que ser hospitalizada durante cuatro días debido al virus, aunque la familia se ha recuperado.



"Este virus ha afectado bastante cerca de casa. Hace aproximadamente un mes toda mi familia y yo, todos, obtuvimos resultados positivos para el virus y nos golpeó bastante duro", declaró al periódico local del Chicago Tribune.



Agregó que "Mi madre terminó siendo ingresada en el hospital durante unos cuatro días. Ella tenía síntomas severos, neumonía. Pero debido al equipo de trabajadores de la salud que estaba allí, ahora está en casa, segura y saludable".



"Quiero agradecer a todos los trabajadores de la salud que están ahí. Lo que está haciendo es inspirador y sorprendente, ponen en riesgo sus vidas y ayudan a la comunidad y al condado. Quiero decirles gracias", indicó la jugadora.



Dolson, quien fue la selección número 6 en el sorteo universitario de 2014, promedió 9,3 puntos y 5,6 rebotes para el Sky el año pasado, su tercera temporada con el equipo.



La nativa de Nueva York regresó a Estados Unidos en enero, después de jugar la primera mitad de la temporada con Hebei Win Power en la Asociación China de Baloncesto Femenino, que luego suspendió su temporada debido a la pandemia del coronavirus.



En declaraciones que hizo en enero al Chicago Sun-Times, dijo: "No soy una persona que se muestre dramática o asustada por enfermedades o cosas peligrosas, pero una vez que este virus se extendió tan rápidamente y no ha detenido su impulso, me asustó un poco más y me sentí más cautelosa por volver" (a jugar en China).



Dolson es la última jugadora profesional de baloncesto en los Estados Unidos en contraer el virus y la segunda jugadora de la WNBA en anunciar que ha dado positivo.



La base de Los Angeles Sparks, Sydney Wiese, dio positivo el mes pasado y detalló su dura experiencia para incluso tener acceso a una prueba.



La jugadora de 24 años jugaba en España durante la temporada baja de la WNBA este invierno y se le negó una prueba dos veces a su llegada a Estados Unidos.