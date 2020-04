Núria Martínez: "Tengo muchas ganas de continuar jugando"

Girona, 21 abr (EFE).- La base catalana Núria Martínez (Mataró, 1984), una de las capitanas del Spar Citylift Girona y destacada internacional española, remarcó hoy martes a EFE que, debido a la lesión que acaba de superar, desconoce cómo resolverá su inminente futuro, aunque subrayó que le gustaría seguir jugando.



"Estoy a la expectativa, porque vengo de una lesión importante, para decidir si tiro hacia adelante o no, si sigo jugando o no. Tengo que ir probándome. Y debo esperar a cómo me responde el cuerpo, porque hay que ser realistas. Pero tengo muchas ganas de continuar jugando a baloncesto", señaló.



"Me sigue gustando. Me sigue emocionando. Y sigo sintiendo mariposas en el estómago cuando pienso en este deporte", acentuó la '1' del conjunto gerundense, que justo cuando se decretó el estado de alarma, y se suspendieron las competiciones, había vuelto a disfrutar del baloncesto tras dejar atrás una grave lesión que le había alejado de las pistas durante toda la primera mitad de la temporada.



Núria Martínez aseguró que está siendo "un año surrealista", debido a que nunca había sufrido una lesión tan grave (arrancamiento de los músculos isquiotibiales) y que ello le da para "escribir un libro".



Ganadora de dos medallas de plata (Mundial 2014 y Europeo 2007), y cuatro de bronce (Mundial 2010 y Europeos 2003, 2005 y 2015), la jugadora admitió que tras recuperarse de la lesión "ahora comenzaba a coger el ritmo. Y volvía a ser yo misma. Me he quedado con las ganas de jugar más, pero esto ahora es más que secundario. La salud es lo primero".



La base del Girona, que aún aspira a revalidar el título de la Liga Femenina que logró la temporada pasada al batir al Perfumerías Avenida en la final, reconoció que no cree que se retome la liga porque "ya llevamos un mes y medio paradas y ahora ya es difícil, casi imposible, reprenderla".



A pesar del "sabor agridulce" que dijo que sintió por este parón debido a la crisis sanitaria del coronavirus, Núria Martínez remarcó que para ella "lo primero es la salud".



"Está muy por delante de todo lo demás. La competición queda en un segundo plano en estos momentos. Hay cosas muchísimo más importantes", añadió.



La base (36 años) continúa ejercitándose en su casa de Calonge, en la Costa Brava, donde está confinada con su familia. "Se hace difícil mantener la forma y se hace bastante pesado, porque no tiene nada que ver. La tensión, la presión y la exigencia no son, para nada, las mismas que cuando trabajas con todo el equipo, en la pista", subrayó Martínez.