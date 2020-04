Díez (Iberostar Tenerife): Queremos empezar lo antes posible pero sin riesgos

Santa Cruz de Tenerife, 23 abr (EFE).- Dani Díez, jugador del Iberostar Tenerife, ha afirmado que tanto él como sus compañeros quieren "empezar a entrenar lo antes posible, pero sin riesgo" ante esta situación de alerta provocada por el Covid 19.



En declaraciones a Efe, el alero madrileño del equipo aurinegro comentó que "llevamos algo más de un mes confinados en nuestras casas y por esperar un tiempo más no pasa nada, pero lo importante es que no existas riesgos para nadie a la hora de volver a jugar".



Díez habló de la decisión de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) y la posibilidad de que a finales del próximo mes de mayo se pueda empezar a pensar en concluir la Liga, siempre a la espera de lo que digan las autoridades sanitarias, así como reorganizar la competición con un sistema de concentración en los que participarán los 12 primeros clasificados, entre ellos el Iberostar Tenerife.



"Tendrá que jugarse en un lugar con grandes medidas de seguridad. Si controlan todo esto, estaría encantado de volver a la competición", dijo el madrileño, quien añadió que "necesitaremos al menos tres semanas para poder entrenar, ya que aunque estamos trabajando en casa diariamente, no hemos hecho cancha ni balón desde hace más de cinco semanas".



Dani Díez, que tiene un año más de contrato con el conjunto lagunero con la opción de uno más, recordó que la situación para los jugadores que terminan contrato este año puede ser muy complicada y llena de nerviosismo, ya que la competición terminará más tarde "y tendrán menos tiempo para negociar con otros equipos en el caso de no renovar en el que están".



Díez, que llegó esta campaña al combinado canario procedente del Unicaja de Málaga, club en el que jugó cuatro temporadas, afirmó que se siente "muy contento en la Isla y en el equipo" porque aseguró que "todos en el club me hacen sentir muy bien y, además, entre todos los jugadores tenemos muy buen rollo y hay un excelente ambiente".



El alero también indicó que está muy a gusto y se ha adaptado a la perfección a la isla: "He jugado en ciudades muy importantes como en Madrid, donde nací, San Sebastián y Málaga; y ahora en Tenerife, que es una gran ciudad a la que me he adaptado muy bien. porque es un lugar fantástico", dijo Díez, quien concluyó diciendo que "lo único malo son los viajes y que estamos mucho tiempo en los aeropuertos, pero del resto estoy encantado de la ciudad y de la Isla".



Javier Sotomayor