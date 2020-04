Sergio Rodríguez: "No creo que se reanude la Euroliga"

El base español Sergio Rodríguez, jugador del AX Armani Exchange Milán italiano, no cree que se pueda reanudar la actual temporada de la Euroliga, paralizada por la pandemia del coronavirus, debido a que sus clubes pertenecen a varios países europeos diferentes y los jugadores americanos regresaron a EEUU.



"Yo soy un poco pesimista en este momento, no creo que se reanude la Euroliga. Va a ser complicado por las condiciones de la Euroliga, hay varios países fuera de la Unión Europea, un gran porcentaje de jugadores americanos que no están en Europa y a ver cómo se soluciona todo en Estados Unidos. No creo que haya tiempo", dijo el 'Chacho' Rodríguez en una entrevista a la plataforma DAZN.



Pese a la interrupción de la competición, el base del Milán destacó que está siendo "una Euroliga muy bonita" con "actuaciones individuales que nunca se habían dado" y con un gran nivel.



El base canario, que está viviendo el confinamiento en Alicante (su mujer es alicantina) ya que la emergencia sanitaria le pilló durante unos días de descanso en España, se encuentra "bien" aunque vive la situación "con preocupación" y aprovecha la circunstancia para pasar "mucho tiempo con la familia".



El 'Chacho' confesó en la entrevista que durante su etapa en la NBA los jugadores con los que mas ilusión le hizo enfrentarse fueron Jason Williams, Allen Iverson, Shaquille O'Neal o Jamal Crawford, rememoró el Mundial ganado en 2006 con la selección, y reflexionó sobre la posibilidad de una retirada en el futuro.



"Desde luego estoy más cerca del final que del principio", dijo el base de 33 años. "He tenido la suerte de estar en sitios maravillosos, ahora estoy en una situación muy buena, estamos muy contentos en Milán. No sé cuántos años me quedan, pero estoy seguro de que lo voy a disfrutar al máximo", añadió.



El base canario compartió una conversación por videollamada con sus excompañeros en la selección española José Manuel Calderón y Berni Rodríguez, y el entrenador y analista Juan Manuel 'Piti' Hurtado.



Calderón, actualmente retirado del baloncesto profesional, quien también consideró que será difícil que se reanude la competición europea.



"En la Euroliga la complicación es que son equipos de diferentes países, con diferentes medidas de seguridad y restricciones distintas. Poner a todo el mundo de acuerdo es más complicado que en Estado Unidos", señaló Calderón, que actualmente es asesor de la asociación de jugadores de la NBA y vive en Nueva York (EE.UU).



A nivel personal vive el confinamiento "un poco más flexible" en la urbe neoyorquina, donde tiene "la oportunidad de salir a la calle guardando las distancias" e intenta "estar activo" y pasar tiempo con su familia.



'Calde' señaló a LeBron James como el jugador que más le ha sorprendido durante su larga trayectoria en la NBA, al que consideró "el más completo, bueno en todo" y también recordó el oro mundial de 2006 conquistado en Saitama (Japón), revalidado el pasado verano por España en China.



"Te alegras como si estuvieras ahí porque están tus compañeros, están tus amigos, porque es una medalla más para el baloncesto español", señaló Calderón en esta entrevista, disponible en el servicio de vídeos bajo demanda de la plataforma de digital de pago DAZN.