Malcom Delaney: "Mi futuro no depende solo de mí"

Barcelona, 27 abr (EFE).- El base del Barça Malcolm Delaney no descartó su continuidad en el conjunto azulgrana, en el que dijo sentirse a gusto, aunque matizó que su futuro no depende solo de él, sino del proyecto deportivo para la próxima temporada.



"Me gusta Barcelona y me gustan mis compañeros, pero el futuro no depende solo de mí. Depende del equipo, del entrenador... Hay muchas cosas que debo valorar", manifestó durante una entrevista en directo a través de Instagram para el portal de baloncesto Eurohoops.



El base estadounidense, que tiene la opción de dejar el Barça a final de esta temporada, desveló por que no quiso firmar un contrato más largo: "No quería volver a Europa, porque mi idea era volver a la NBA o seguir en China. Pero el Barça, que ya lo había intentado antes, empezó a llamarme a diario y, cuando vi la plantilla que tenía, decidí que podía volver a intentar jugar la 'Final Four'".



Delaney no negó que algunos grandes de Europa como el Olympiacos, se han interesado en sus servicios, pero pidió "que la gente no se confunda", porque no es lo mismo que exista interés que haber recibido una oferta en firme.



"Hay muchos equipos interesados en mí", aseguró el norteamericano, quien precisó que, por su nivel, en Europa solo puede jugar "en tres o cuatro" clubes.



El base norteamericano se volvió a su país al inicio del confinamiento. "No iba a estar dos meses o más en Barcelona sin entrenar y sin estar con mi familia", señaló.



En cualquier caso, no cree que tenga que regresar "a corto plazo" a la capital catalana, pues considera que va a ser difícil que se reanude la temporada.



"En un equipo de baloncesto no solo hay jugadores, está también el equipo técnico y tenemos que coger muchos vuelos. Creo que volveremos a jugar la próxima temporada", sentenció.