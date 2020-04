Marta Xargay: "Es el momento de ser solidarios e intentar no molestar"

La base catalana Marta Xargay (Girona, 1990) enfatizó esta semana, en declaraciones a EFE, que es el momento "de ser solidarios, de trabajar en equipo", de ayudarse "los unos a los otros y de empatizar con quien lo necesita".



"Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para, entre todos, juntos, salir de esta crisis. Debemos ser buenos compañeros. Es el momento de que se luzcan los que están en la primera línea. Y nosotros tenemos que limitarnos a no molestar. Lo tenemos muy fácil. Solo tenemos que quedarnos en casa. Solo con este gesto, con este esfuerzo tan pequeño, ya estás ayudando muchísimo", remarcó la actual jugadora del Spar Citylift Girona.



"Si fuéramos los jóvenes los que más sufriéramos las consecuencias, de todo esto nuestros abuelos no dudarían en hacer absolutamente todo lo que estuviera en sus manos", sentenció la base catalana de 29 años, que en enero cumplió un sueño regresando, diez años más tarde, al pabellón de Fontajau.



Xargay no se hace planes a corto plazo porque entiende que aún "no sabemos cuándo acabará". "Y todo es súper incierto, a pesar de que en los últimos días parece que va todo a mejor. Es preocupante, pero tengo la esperanza de que la situación va mejorando. Debemos ser positivos. E intentar ayudarnos entre todos. Al principio quizás no hicimos mucho caso de las recomendaciones, empeorándolo todo, pero un mes después creo que la gente ya es consciente del peligro y de la gravedad de la situación actual".



La exjugadora del Perfumerías Avenida, USK Praga checo y Dynamo Kursk ruso, antes de recalar en el Girona, espera que amaine la situación, y sabiendo ya que el Spar Citylift Girona no podrá revalidar el título de la Liga Femenina porque este mismo lunes la Federación Española de Baloncesto (FEB) dio la competición por finalizada.



A pesar de esta decisión, la jugadora catalana continúa entrenándose en casa "con botellas de agua y 'tetrabriks'. Da mucha rabia que no se vaya a reprender la liga. Porque todas nos hemos quedado con mal sabor de boca. Pero ahora mismo la prioridad es la salud de todos. Y lo más importante es que el mundo vuelva a la normalidad".



Acerca del aplazamiento de los Juegos para el verano del 2021, Xargay, con siete medallas con España en Juegos, Mundiales y Europeos, dijo: "Me duele, porque tenía muchísimas ganas de ir y porque ya estaban a la vuelta de la esquina. Pero la principal prioridad es la salud. Es una decisión comprensible. Y de sentido común. Tendré un verano libre después de no sé cuantos años".