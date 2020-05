Valdeolmillos compara mentalidades de baloncestista mexicano y español

Guadalajara (México), 7 may (EFE).- El español Sergio Valdeolmillos comparó este jueves la mentalidad del baloncestista de su país con la del mexicano, al que entrenó en la selección nacional por más de cinco años.



"El jugador mexicano y el español son ambiciosos; sin embargo, el baloncesto mexicano siempre ha estado en segundo plano. Cuando hemos tenido el apoyo y las condiciones (dónde comer, dormir, etcétera), competimos en los principales torneos e incluso fuimos a un Mundial después de 40 años, solo nos faltaron los Juegos Olímpicos", explicó en videoconferencia.



Valdeolmillos fue presentado el miércoles como nuevo entrenador de los Astros de Jalisco, equipo de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), lo que significó su regreso a México después de dos años.



El nacido en Granada dirigió a México entre 2011 y 2018, tiempo en el que ganó el pase al Mundial, la medalla de plata en los Panamericanos, el oro y la plata en el Centrobastket y un bronce en la Americup.



En las últimas cuatro temporadas de la LNBP, los entrenadores de España han protagonizado las finales y la selección mexicana también optó en los últimos años por estrategas de aquel país.



"El entrenador español aboga por el desarrollo colectivo antes del individual. Para mí eso es lo que nos ha hecho triunfar, el baloncesto mexicano es más parecido al FIBA que al de la NBA", agregó el extécnico del CB Granada español.



El entrenador de 53 años comentó que no estaba en su mente regresar a México, en donde dijo sentirse querido. La prensa mexicana reportó que una de las causas por las que Valdeolmillos no entrenaba en el país era por un presunto veto debido a su descontento con las autoridades deportivas.



"No me planteé un veto por parte de la Liga, ni es una cosa que me preocupe. Por el puesto que tenía en la selección estuve obligado a reclamar en determinado momento. Valoro que haya personas que me quieran en la Liga", agregó.



El español reveló que se encuentra en la parte de formación de la plantilla de los Astros, la cual tendrá una base mexicana.



"La LNBP ha progresado, es más competitiva que hace 8 o 10 años. Ahora debe estabilizarse y tener una continuidad para que se dé un crecimiento dentro del baloncesto", concluyó.