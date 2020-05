Martín: "mi sueño es entrenar en la ACB y si es al Canarias, mejor"

Santa Cruz de Tenerife (Efe).- Israel Martín, entrenador tinerfeño que dirige actualmente al Haukar Basketball, club de la primera división de Islandia, asegura que su sueño es "poder dirigir a un equipo en la Liga ACB y si es el de mi tierra, mucho mejor".



El técnico canario lleva unos siete años fuera de la isla. Después de estar siete temporadas en el CB Canarias como ayudante de Alejandro Martínez en el primer equipo lagunero, en la campaña 2013/2014 emprendió su aventura europea.



Estuvo una temporada en Kosovo, una en Dinamarca, donde logró el título copero con el Bakken Bears, y lleva cinco campañas dirigiendo en Islandia, cuatro en el Tindastoll UMF, con el que logró el título de campeón de Copa en el 2018, y uno con su actual equipo, el Hauker Basketball Club, en el que tiene dos años más de contrato.



Martín, mejor entrenador en Islandia (2015) y en Dinamarca (2016) ya trabaja para la próxima campaña porque, al igual que en la mayoría de los países, la competición se ha terminado.



El técnico ha aprovechado el confinamiento en Islandia para "participar en clínics online, viendo partidos y recopilando muchas ideas que tenía aparcadas para darles forma, ordenarlas y ponerlas en práctica la próxima temporada".



Recuerda que ese país se han suspendido definitivamente las competiciones y destaca que "sin lugar a dudas ha sido todo un acierto por parte de los dirigentes del país. Solo hay 50 casos de Covid19 y 10 ingresados en el hospital. Poco a poco y con mucho orden se han ido regulando las normas y esta semana hemos comenzado los entrenamientos post temporada de manera individual en pista".



Afirma que este parón obligado lo ha llevado bien y le ha servido "para valorar mucho lo que teníamos antes del Covid19", entre otras, "pasar tiempo con la familia que durante la temporada no es demasiado".



Martín afirma que en Islandia, esta alarma la llevan "con mucha calma y tomando las precauciones necesarias" y señala que siempre se ha podido salir a la calle a pasear o hacer deporte pero evitando las aglomeraciones. "Creo que a pesar de ser un país de 370 mil habitantes y ser más sencillo controlar la pandemia se ha realizado una labor fantástica de control y sobretodo prevención" afirma.



Con siete años fuera de España, Israel Martín ha podido comprobar las diferencias que existen en el baloncesto de España y otros países europeos.



El técnico, nacido en La Victoria de Acentejo, comenta, a este respecto, que "he trabajado en cuatro países diferentes y cada uno de ellos tiene su estilo propio, con lo cual me he tenido que ir adaptando pero sin perder mis principios del juego tanto en defensa como en ataque".



Dice que la liga islandesa "es muy física donde se corre bastante al contraataque y predomina el uno contra uno ya sea de exteriores como de interiores. Yo intento plasmar otro estilo donde doy un valor más importante al juego de equipo".



Reconoce tener "muchas ganas de entrenar en España" y en especial a la Liga ACB y comentó que "el Canarias ha sido el club donde he crecido como jugador, entrenador y persona. Quiero seguir trabajando duro y estar preparado para cuando se presente la oportunidad".



Intenta no perderse los partidos del Iberostar Tenerife, tanto en la Liga ACB como en la Liga de Campeones de Europa, aunque también reconoce que sigue muy de cerca las evoluciones del Betis y del Baxi Manresa.



"Veo partidos todas las jornadas. Sigo al Iberostar Tenerife en las dos competiciones y además sigo al los partidos del Baxi Manresa y del Betis. He trabajado con Pedro Martínez y Curro Segura que son los entrenadores de esos equipos", indica.



Martín cree que es importante que se termine la competición y bajo el sistema de concentración como ha decidido la ACB. "Ha sido una votación unánime con lo cual creo que ha sido la correcta siempre y cuando no haya ningún tipo de riesgo para la salud de los participantes", dijo.



Javier Sotomayor