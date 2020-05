Garbajosa: Los ascensos a la ACB no son cuestión de acuerdo, hay un convenio

Valencia, 12 may (EFE).- El presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, dio por hecho que habrá dos ascensos de la Liga LEB a la Liga ACB se retomen o no las competiciones y dijo que no se trata de llegar a un acuerdo para que los haya sino que sólo hay que limitarse a cumplir lo firmado.



?No es una cuestión de acuerdo, hay un convenio firmado y como haríamos en otro caso le diremos a la ACB quién consideramos que debe subir?, señaló Garbajosa, que apuntó a que espera que se decida en la pista pero que si la crisis sanitaria no deja retomar las competiciones serán el primero y el segundo de la fase regular tal y como estaba.



El presidente, en una rueda de prensa telemática para valorar que Valencia será finalmente sede de la fase final del Eurobasket femenino de 2021, recordó que el hecho de que haya habido ascensos los últimos años ha sido uno de los elementos revitalizadores del baloncesto.



Además, vio normal que la ACB se esté planteando diversos tipos de competición. ?Nosotros también lo hacemos?, apuntó tras reconocer que es lo que toca ?ante situaciones excepcionales? en las que hay que mirar por ?el bien común?.



?Con la ACB tenemos una relación continua y cordial y cada uno defiende sus intereses legítimos pero sabiendo que el baloncesto español es uno?, explicó Garbajosa, que subrayó que la organización de clubes ?no ha dicho que vaya a permitir los ascensos ni que no?.



El presidente de la FEB habló también de que la Liga Femenina no sea una competición considerada profesional, una condición que según recordó sólo tienen la Liga de fútbol y la Liga ACB y que les ha impedido volver a entrenarse en esta fase de la desescalada del confinamiento por la COVID 19.



?No podemos meter el género, hay que separar las cosas. Las ligas de balonmano masculinas y femeninas no lo son tampoco?, recordó Garbajosa, que dijo que llevan tiempo trabajando en que lo sea pero que pidió prudencia.



?La profesionalización debe ser una consecuencia, no podemos empezar la casa por el tejado. Los clubes deberían ser Sociedad Anónimas Deportivas y el 95% no lo son?, apuntó Garbajosa, que dijo que primero deben conseguir ?las mejores condiciones? para los clubes y las jugadoras. ?La Liga debe ser profesional pero hay que dar unos pasos?, concluyó. nhp/cta/ea