Martín: "Apostamos por una ACB de 18: con 20 la dificultad sería extrema"

La posibilidad de que la Liga Endesa tuviese veinte equipos la próxima temporada supondría una "dificultad extrema" para los clubes "por mil motivos", aseguró este jueves Antonio Martín, presidente de la ACB, en una entrevista con Efe en la que consideró que "con la que está cayendo" lo más apropiado sería mantener el actual formato de dieciocho sin descensos ni ascensos desde la LEB Oro.



"El año que viene, por mil motivos, los clubes entienden que ser veinte con la que está cayendo y con la que nos viene encima en la 2020-2021, es una dificultad extrema y lo ideal es que seamos dieciocho por muchos motivos" entre los que destacó los problemas de calendario y los de índole económica.



Es consciente de que se enfrentan a un año "muy difícil para todos, no solo para el baloncesto" y, aunque asegura entender los derechos que tengan terceras partes, recuerda que si hubiera ascensos se complicaría aún más el ya de por sí difícil calendario, a lo que habría que sumar la incertidumbre de cuándo y cómo se iniciará una Liga que será especial y en la que puede que no haya público durante unos meses, "lo que económicamente tendrá consecuencias".



"Nosotros -continuó- somos más de dialogar que de mandar burofaxes o de hacer amenazas antes de establecer conversaciones y negociaciones, pero creo que la situación en ese sentido no es fácil y con los intereses de las dos partes será difícil encontrar una zona de encuentro, porque la verdad es que pretendemos una temporada 2020-2021 de 18 equipos".



El presidente de la ACB defendió la decisión de que no haya descensos este año basándose en que había bastantes equipos involucrados "y sobre todo porque quedaban once jornadas y un 33 por ciento de la liga regular, que es la que determina esos descensos", motivo por el que no ven justo que se pudiese perder la categoría, al igual que decidieron que el título quedaría desierto si no se pudiese reanudar la competición.



Preguntado por cómo ha ido la vuelta de los equipos a los entrenamientos y por el estado de salud de los jugadores, que han sido sometidos estos días a test de coronavirus y exhaustivos reconocimientos médicos, destacó que están muy satisfechos, aunque aún no han recabado todos los datos de los clubes sobre posibles afectados por la COVID-19.



"Las noticias son muy buenas en el sentido de que no está habiendo un numero importante en el aspecto de jugadores que no son aptos para los entrenamientos, que es en la fase que estamos ahora. Las noticias son muy buenas en todas las plantillas salvo casos mu contados de uno o dos jugadores", explicó Antonio Martín.



En este sentido, dejó claro que la ACB no antepondrá los entrenamientos o la competición a la salud de nadie. "Lo sanitario es una obsesión", argumentó el responsable de la patronal de los clubes, que destacó la labor que están llevando a cabo los distintos servicios médicos con controles exhaustivos que persiguen que las medidas de prevención "sean las mejores".



Una vez que los doce equipos implicados en la lucha por el título han vuelto a entrenar, dijo que "la radiografía general es francamente buena" porque están percibiendo las ganas de competir "y se están cumpliendo los plazos que nos marcamos", aunque recordó que se tienen que vigilar escrupulosamente las condiciones para hacerlo "porque todo lleva su tiempo y los jugadores no son máquinas".



Preguntado por si ve más cerca la disputa de la fase final por el título con doce participantes que el tener que poner el punto final a la Liga, dejando desierto el título, dijo ser "francamente positivo" y optimista, aunque recordó que el escenario sanitario "cambia cada 24 horas" y reina una gran incertidumbre en todos los aspectos.



"Desafortunadamente no tengo una bola de cristal, sanitariamente hablando. A mí lo que me dice mi intuición es que estamos más cerca de disputar esa fase final y es nuestro deseo y el de los clubes. Estamos mas cerca, todo lo que estamos haciendo en este trabajo es con la filosofía de que vamos a jugar porque es bueno para todos", respondió.



La decisión sobre si se disputa dicho playoff en una sede única y a puerta cerrada se tomará a finales de mayo, algo que espera que finalmente ocurra. "El público lleva desde marzo sin baloncesto y sería ir hasta, en principio, septiembre sin baloncesto de ningún tipo y no creemos que sea bueno para nadie, ni para los jugadores ni para la dinámica de los clubes ni para la organización de la Liga en lo referente a patrocinadores y demás", apuntó.



"Somos la mejor liga nacional de europa, somos parte de Marca España, creo que es un buen mensaje intentarlo e ir hasta el final para poder disputar esta competición y dar un ejemplo", concluyó Martín.



Antonio Soto