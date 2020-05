Yusta: Me parece buen formato el de la reanudación aunque tiene sus riesgos

Santa Cruz de Tenerife, 19 may (EFE).- Santi Yusta, alero del Iberostar Tenerife, que sufrió una grave lesión en la rodilla que lo ha tenido apartado de las canchas durante muchos meses, aseguró sobre la reanudación de la competición en la Liga ACB, que se espera que sea a principios del mes de junio, que le "parece un buen formato, aunque tiene sus riesgos".



El jugador, que ha llevado su confinamiento junto con la recuperación de su lesión en su casa de Madrid y con su familia, destacó en las redes sociales del club lagunero que "hay que analizar los riesgos que tiene, porque estamos en una situación complicada, por lo que hay que mirar los pros y los contra, pero al final lo importante es el bienestar de todos y si se consigue no se por qué no se puede jugar".



Tras su operación y el tiempo que ha tenido que estar en reposo, Santi Yusta se puso a trabajar rápido en su recuperación para intentar volver lo antes y mejor posible: "Dentro de lo que cabe, aunque ha sido un momento duro, no lo he pasado del todo mal porque he estado con mis padres, con mi novia y hemos tenido casi todo el día ocupado", comentó el jugador acerca del confinamiento, unido a su grave lesión.



Yusta dijo sobre sus sensaciones a día de hoy que "son bastante buenas". "Es cierto que vamos más rápido del proceso normal y se lo debo agradecer mucho a mi novia que me ha estado ayudando en la recuperación en casa y en dos meses he notado un cambio brutal. Ahora lo que toca es hacer mucho gimnasio para fortalecer la pierna e intentar volver cuanto antes".



Está con ganas de volver y el momento más cerca, aunque quiere ser prudente por la gravedad de su lesión, y en este sentido comentó: "Hemos pasado una fase de no tanto estirar la rodilla, sino más fuerza. Es cierto que lo que necesito es fuerza y equilibrio para poner la rodilla firma".



Recordó que "es una fase complicada porque tienes que trabajar bastante los músculos de la rodilla, pero es muy positivo porque ves que vas teniendo más fuerza y eso anima mucho", reiteró .