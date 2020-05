Jaycee Carroll renueva una temporada más con el Real Madrid

El Real Madrid ha hecho oficial este jueves la renovación del alero estadounidense de 37 años Jaycee Carroll por una temporada más, hasta el final de la 2020-2021. "El Real Madrid C.F. y Jaycee Carroll han alcanzado un acuerdo para la ampliación del contrato del jugador, que queda vinculado al club hasta el final de la temporada 2020-2021", informa el club en un escueto comunicado.



Carroll, nacido el 16 de abril de 1983 en Laramie (Wyoming), fichó por el Real Madrid en el verano de 2011 procedente del Gran Canaria. Con la ampliación del contrato, el estadounidense cumplirá 10 años en el Real Madrid. "Estoy muy contento y animado. Cuando vine a Europa siempre tuve el sueño de encontrar un hueco en un equipo importante y hacer que fuera una casa para mí", afirma Carroll en la web del club.



"Queda mucho por lo que competir todavía y tengo el deseo de ganar más títulos y jugar al máximo nivel. Cuando lo dejas no puedes volver a retomarlo igual y quiero aprovecharlo al máximo", agrega. Uno de los motivos que le animó a renovar es el cariño de los aficionados. "Ha sido una parte importante de esta decisión. El cariño que me ha dado la afición en estos años ha sido unas de las razones principales. Me encanta jugar en el Real Madrid y lo tuve en cuenta al reflexionar sobre la decisión", dice.



Al referirse al entrenador del equipo, Pablo Laso, Carroll afirma: "Significa mucho. En este tiempo ha sido uno de los entrenadores más exitosos en el Real Madrid y yo he tenido el privilegio de formar parte de este equipo. Estoy muy contento. Desde el primer año, él ha entendido en lo que yo puedo ayudar en la pista y me ha dado la oportunidad de hacerlo al máximo nivel".



Carroll también se refiere a su evolución desde que llegó al Real Madrid en 2011: "No sé si he cambiado mucho, pero ahora tengo más experiencia con los años; más confianza en los partidos y momentos importantes. Hemos ganado experiencia por los títulos y las finales jugadas".



Sobre sus tres grandes momentos en el Real Madrid, Carroll dice: "Es complicado. La primera Copa del Rey en Barcelona. Ahí empezó todo. La Euroliga de 2015 en Madrid después de tanto tiempo. Dar este título al Real Madrid jugando en casa fue increíble. Y en lo personal, otro de los grandes momentos es la vida que he llevado aquí en Madrid con mi familia y el nacimiento de dos de mis cuatro hijos". "Me quedan más títulos por ganar, más partidos, más triples por meter. Llevo 19 títulos aquí y me gustaría llegar al menos a 20 o más", subraya Carroll.