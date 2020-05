Scola: "No me siento argentino"

El ala-pívot argentino Luis Scola ha levantado revuelo en su país con unas declaraciones, en una entrevista telemática con 'Frente a Frente', en las que aludió a su cosmopolitismo a la hora de entender la identidad. "Hay una esencia que no se va nunca, uno es quien es y de donde viene. Y eso no se va nunca. No me siento argentino, pero no porque no me sienta argentino, sino porque no me siento de ningún lugar o me siento de todos los lugares, depende de cómo lo quieras ver", aclaró el de Buenos Aires.

El que fuera jugador del Baskonia, que ha vivido más de dos décadas lejos de su lugar de origen, insistió en que su normalidad es ir cambiando de sitio. "Me pasa una cosa loca, es que siento desarraigo en el arraigo. A nada que esté mucho tiempo en un lugar empiezo a sentir una incomodidad, el hecho de estar moviéndome constantemente es mi normalidad, es mi hábitat", aseguró Scola.

"Me cuesta mucho establecerme en un lugar. Lo busco porque a mi familia le hace bien y porque la estabilidad es sinónimo de que la cosa está yendo bien, pero también es sinónimo de conformismo", añadió.

A sus 40 años, el '4', que también posee la nacionalidad española, ha lucido las elásticas de Ferro Carril Oeste (1995-1998); Gijón Baloncesto (1998-2000); Baskonia (2000-2007); Houston Rockets (2007-2012); Phoenix Suns (2012-2013); Indiana Pacers (2013-2015); Toronto Raptors (2015-2016); Brooklyn Nets (2016-2017); Shanxi Zhongyu (2017-2018); Shanghai Sharks (2018-2019) y Olimpia Milano, por el que firmó en 2019 tras rumorearse su fichaje por el Real Madrid.