Bobrov: "Estuve en el hospital doce días por coronavirus"

El ala-pívot ucraniano del Montakit Fuenlabrada Vyacheslav Bobrov explicó que estuvo "doce días en el hospital" por coronavirus con neumonía, hasta que dio negativo en dos pruebas seguidas y le permitieron regresar a su domicilio, donde se encuentra actualmente y ya está volviendo a entrenar.



"Estoy bien, estoy perfecto, me he recuperado bien, estuve en el hospital doce días, no estaba tan mal pero estaba hospitalizado porque estaba un poco enfermo", explicó Bobrov, que se encuentra en su país desde la paralización de la Liga Endesa en marzo, y fue allí donde fue atendido de la COVID-19.



El interior, que este sábado renovó su contrato con el Fuenlabrada por un año más, hasta 2022, relató en declaraciones ofrecidas por el club que le detectaron el virus en la tercera prueba y le tuvieron que tratar un cuadro de neumonía.



"Tenía neumonía, me pusieron medicación y eso fue todo. Cuando los médicos vieron todo y tuve dos negativos en las pruebas me dejaron ir a casa", añadió.



Bobrov continúa en su país y ya ha vuelto a ejercitarse delante de una canasta. "Ahora puedo entrenar con mis amigos, puedo ir tres veces a la semana al gimnasio, jugamos cinco contra cinco, tiramos", explicó el interior ucraniano.



El ala-pívot formará la próxima temporada parte del Fuenlabrada, que consiguió la permanencia en la Liga Endesa tras la decisión de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) de cancelar la temporada regular sin descensos y jugar una fase final con los doce primeros equipos, en los que el Montakit, penúltimo, no está incluido.