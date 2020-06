Jorge Garbajosa: " El futuro del baloncesto femenino es esperanzador"

Madrid, 8 jun (EFE).- Jorge Garbajosa, presidente de la Federación española de baloncesto (FEB), no dudó en señalar, en el transcurso de una rueda de prensa virtual con la MVP de la temporada de la Liga Femenina, Queralt Casas, que "el futuro del baloncesto femenino es esperanzador".



"El final de temporada no ha sido el que todo hubiéramos querido por culpa de esta maldita pandemia, pero no por eso debemos dejar de celebrar el regreso de nuestras grandes jugadoras a la Liga, y, además, tenemos el consuelo de que el último partido disputado, la final de la Copa de la Reina, fue un rotundo éxito", dijo Garbajosa.



"De todo esto se infiere que la Liga tiene cada vez un mayor recorrido y que el futuro es esperanzador", añadió el presidente de la FEB.



La organización de la fase final del Eurobasket 2021 en Valencia fue otra de las cuestiones que abordó el máximo dirigente del baloncesto federativo.



"España es un referente a nivel mundial en la organización de grandes eventos deportivos, pero nos faltaba una Liga más fuerte y eso es algo que estamos consiguiendo", apuntó.



Los 'egames' también salieron a colación.



"Muchas veces el día a día nos impide acometer otros proyectos que se tienen en mente desde hace tiempo. Este parón obligado en las competiciones, nos ha dado ese tiempo necesario para explorar esta nueva vía y espero que dentro de algún tiempo, poco, podamos hablar más en profundidad de este asunto", comentó.



La retirada de Marta Xargay no podía quedar fuera de la rueda de prensa.



"No creo que sea una retirada, sino un descanso. Marta ejemplifica la dura vida del deportista, no sólo en lo físico sino en lo mental. Su decisión es también un ejemplo de madurez, de querer tomarse un respiro cuando no se puede dar el cien por cien. La selección es su casa y no tiene que volver, cuando quiera estará", comentó.



Respecto a la próxima temporada, el presidente de la FEB declaró que estaban contemplando "todos los escenarios posibles".



"Estamos valorando todo. Volver en septiembre u octubre, con público, a puerta cerrada, con público reducido, también que pueda haber un rebrote del COVID-19, que esperemos que no. Todo se está estudiando, pero no sólo depende de nosotros", finalizó Jorge Garbajosa.