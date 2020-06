Mumbrú avanza la posible baja de Kulboka y que llegan "muy justos" a Valencia

Bilbao, 10 jun (EFE).- Alex Mumbrú avanzó este miércoles que el RETAbet Bilbao Basket llegará a la fase final de la Liga Endesa, que se disputará en Valencia las próximas semanas, "muy justo" tanto de preparación como de plantilla, en la que ha desvelado otra baja casi segura, la del ala-pívot Arnoldas Kulboka.



El lituano sufre molestias en una rodilla en la que ya había tenido problemas y no ha podido entrenar aún con el resto de sus compañeros. "No ha entrenado hasta hoy y si hoy entrena está claro que podrá jugar algún minuto. Pero ahora mismo no podría jugar y, aunque pudiera hacerlo en Valencia, se ha saltado la pretemporada y si juega no podría hacerlo durante muchos minutos", dijo Mumbrú sobre el tirador lituano".



En una rueda de prensa telemática desde Miribilla previa a su viaje este jueves a Valencia, el técnico catalán confirmó también que no contará con el escolta Jaylon Brown, a pesar de se encuentra ya "en la fase final de su recuperación" de la fractura en un hueso de un pie de la que fue operado a finales de enero.



"Si forzáramos podría llegar, pero creo que no es bueno forzarle. Si fuera para un partido igual lo haríamos, pero así no sería bueno ni para él ni para el equipo. Viajará pero no jugará", comentó.



Otra baja en el equipo bilbaíno es el alero será Tyler Haws, que se marchó a Estados Unidos al principio del confinamiento.



Independientemente a esas ausencias, Mumbrú desveló que han tenido muchos problemas en la preparación y que el Bilbao Basket no llegará a Valencia en su mejor momento ni físico ni táctico.



"Está siendo complicado. No hemos tenido nuestras instalaciones normales, llevamos solo cuatro o cinco días en Miribilla y antes hemos entrenado en una pista no oficial. Llegamos de estar parados dos meses. No llegamos en el mejor momento físico", explicó.



Por eso, el excampeón del mundo no se marca grandes expectativas. "El objetivo de todo el mundo y el nuestro es volver a la normalidad. Me gustaría decir que vamos a intentar ganar la liga, pero no es verdad", adelantó ante un torneo "atípico, diferente, excepcional", que augura "bonito, pero con fallos de pretemporada".



Y en el que "el que sepa sobrellevar todo lo que pase, tendrá un plus más" que el resto de los doce equipos participantes. "Nosotros nos hemos obsesionado en estar bien físicamente y a ver si conseguimos estar concentrados y competir lo mejor posible. Pero está claro que no vamos a hacer nuestro mejor baloncesto", asumió.



"El equipo está preparado para jugar, pero en el primer partido veremos si para competir. Si somos capaces de aguantar 40 minutos", apuntó de cara al "partido duro, difícil y sin público" que les espera en el debut en el derbi vasco ante el KIROLBET Baskonia.



Mumbrú también valoró las recientes renovaciones del pívot checo Ondrej Balvin y el base francés Jonathan Rousselle, "dos piezas importantes este año".



En ese sentido, apuntó que "la manera excepcional de acabar la liga deja a 12 equipos compitiendo y a otros seis que pueden mover el mercado", por lo que ve "normal que el Bilbao Basket se mueva también". "No podemos salir al mercado en 15 días", reflexionó.



"El año que viene vamos a jugar Europa y es importante mantener un núcleo de este año", añadió, recordando a sus jugadores que en Valencia "hay que ser profesional para jugar esta fase excepcional". "Los 12 tienen contrato con el Bilbao Basket y al final de temporada veremos quien sigue y quien no. No está nada decidido", aseguró.