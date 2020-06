Dos lesionados y un júnior, entre los 13 jugadores de Mumbrú para Valencia

Bilbao, 11 jun (EFE).- El RETAbet Bilbao Basket partió este jueves a Valencia, donde disputará desde el miércoles 17 la fase final de la Liga Endesa, con un total de 13 jugadores, entre los que están incluidos los lesionados Jaylon Brown y Arnoldas Kulboka y el júnior Miguel Ruiz.



Brown, baja en los últimos meses por una fractura de un hueso en un pie, está descartado por Alex Mumbrú, quien no quiere forzar al escolta estadounidense para un torneo de esta exigencia con cinco partidos en nueve días.



"Si forzáramos podría llegar, pero creo que no es bueno forzarle. Si fuera para un partido igual lo haríamos, pero así no sería bueno ni para él ni para el equipo. Viajará pero no jugará", dijo el técnico catalán sobre Brown en la rueda de prensa previa al viaje de este jueves a la capital valenciana.



Tampoco tiene muchas opciones de jugar Arnoldas Kulboka, quien se "ha saltado la pretemporada" por unos problemas en una rodilla en la que ya había tenido problemas.



"Ahora mismo no podría jugar y, aunque pudiera hacerlo en Valencia, se ha saltado la pretemporada y si juega no podría hacerlo durante muchos minutos", señaló Mumbrú sobre del tirador lituano.



Así que, como el júnior Miguel Ruiz apunta a tener un papel sin protagonismo sobre la cancha, todo apunta a que el técnico del conjunto vasco tendrá que acometer esa fase final exprés para terminar el campeonato prácticamente con diez jugadores.



Esa decena de hombres disponibles para Mumbrú, a la espera de la evolución de Kulboka, son los bases Jonathan Rousselle y Thomas Schreiner; los escoltas Rafa Martínez, Quentin Serron y Tomeu Rigo; el alero Sergio Rodríguez; los ala-pívot Emir Sulejmanovic e Iván Cruz; y los pívot Ondrej Balvin y Ben Lammers.



Todos ellos partieron este jueves a Valencia desde Miribilla y dentro de una expedición de unas 25 personas.