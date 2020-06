Balvin: "La clave será la forma física y ante el Baskonia será muy diferente"

Ondrej Balvin ha considerado este domingo que en la fase final de la Liga Endesa que se disputará en Valencia a partir del miércoles, día 17, "la clave será la forma física" y también que el derbi vasco entre el RETAbet Bilbao Basket y el Kirolbet Baskonia ese primer día será "muy diferente" al encuentro liguero en Miribilla en el que se impusieron 'los hombres de negro'.



"Aquí la clave va a serla forma física. Son cinco partidos en diez días y cada partido es importante. No puedes elegir uno, necesitas ganar todos los partidos", dijo el gigantesco pívot checo (2,17 metros) ya desde Valencia en la rueda de prensa telemática que diariamente organiza la ACB.



Balvin lamentó que el parón le frenase a su equipo el "buen momento" que mantenía "durante toda la temporada" y cree que "fue una pena no seguir en la misma línea" que les llevó al quinto puesto de la tabla en el que ha llegado a Valencia.



Aunque ser "capaces de volver" a comportarse como cuando fueron ganaron a todos los equipos Euroliga de la competición, el quizás ahora jugador capital del conjunto vasco asume que: "también es verdad que no tenemos los jugadores que teníamos antes".



En ese sentido, aunque reconoció que la "falta de Axel (Bouteille, su máximo anotador hasta que fichó por el Unicjaja) es trascendente, también considera que es algo que "en cierto modo somos capaces de superar con otros jugadores que han subido el rol".



"El equipo que tenemos está preparado", dijo recordando la importancia de "la química" en un equipo para ganar partido como el derbi ante el Baskonia de la primera vuelta en el Bilbao Arena.



"Como derbi, siempre es un partido más especial y creo que la química es decisiva. Nos llevamos buen entre nosotros e hicimos un buen partido", recordó aquel 79-75 de la cuarta jornada de Liga.



No obstante, cree que el del miércoles será "diferente porque los equipos han cambiado mucho". "Sinceramente, si. En aquel momento había llegado Dusko (Ivanovic). Ahora creo que van a ser más agresivos y estarán mucho mejor preparados. Será un rival diferente y nosotros también somos diferentes", avisó.



Balvin, por otro lado, cree que la ausencia de público no debe "afectar" en el aspecto "mental" a unos jugadores que deben ser "profesionales" y que ya conocen esa sensación de partidillos cinco contra cinco que hacen en los entrenamientos.



Y tampoco es partidario de fijarse mucho en la dureza del grupo con respecto a otro, ya que "no se puede elegir". "Ahora todo es posible, puedes ganar todos los partidos y puedes perder todos los partidos. Igual que en la ACB en toda la temporada no hay ningún partido fácil, aquí no puedes elegir el Grupo A o el Grupo B por ser más fácil. En esta Liga no hay ningún partido fácil", resumió.



Ya por último, Balvin se mostró muy contento por su reciente renovación por 'los hombres de negro". "Por lo que ha pasado, el mercado es especial. Tenía una buena oferta, se sabe Alex (Mumbrú, el técnico) iba a seguir y que vamos a jugar otra competición. Yo me lo estoy pasando muy bien. Me gusta mucho Bilbao y me gusta el club", explicó las razones de su decisión.



Y avanzó la "curiosidad" que tiene por jugar la Basketball Champions League. "Los jugadores queremos jugar más partidos y es una competición que tengo curiosidad por probar porque ya probé Eurocup y Euroleague", apuntó.