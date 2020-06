Butler y otros jugadores hablan sobre sus experiencias con el racismo

En una conversación virtual que organizaron los Heat de Miami, su escolta-alero titular, Jimmy Butler, relató este viernes una de sus primeras experiencias con el racismo y declaró que "ahora es el momento de cambiar".

Butler fue uno de varios jugadores de los Heat que compartió sus experiencias personales y participó en discusiones sobre el racismo, la injusticia social y la brutalidad policial que enfrenta la comunidad negra, en la conversación virtual programada para conmemorar el final de la esclavitud.

El escolta-alero recordó un incidente cuando tenía 16 años y salía de una tienda de autoservicio, en Houston, con su hermano.

"La experiencia fue con un hombre blanco y su hijo, de no más de seis años. Yo iba caminando con mi hermano y escuchamos al niño decir: 'Papá, esas son personas n... como de las que me estabas hablando", dijo Butler.

"Mi reacción inicial fue mirar al padre. Yo mido 6,6 y mi hermano 6,1, y el padre intimidado. Pero lo primero que apareció en mi cabeza fue: porqué tuviste que enseñarle eso (al niño)", dijo Butler. "Creo que él eligió enseñarle odio a su hijo".

Butler reconoció que había sido una experiencia confusa ya que apenas tenía 16 años.

"Para mí eso es de lo que se deriva todo esto. A todos se les está enseñando este odio, y ser hirientes", comentó el jugador titular de los Heat. "Esto es una locura, este es el mundo en el que vivimos. Pero ahora es el momento de cambiar".

Butler enfatizó la importancia de permanecer unidos, y agregó que "todo este odio genera más odio".

El base esloveno Goran Dragic admitió que ser de otro país le dificultaba hablar sobre la historia del racismo en Estados Unidos, pero enfatizó que era importante para él no sólo aprender, sino enseñar a sus hijos.

"Cuando era joven, teníamos guerra en mi país, allá era más racismo por religión", valoró Dragic.

Agregó que "es una locura ahora que estoy aquí en Estados Unidos, necesito enseñar a mis hijos en ambos sentidos. No importa de qué religión, de qué país seas o de qué color seas".

"En este momento, si soy sincero, no me siento cómodo en esta reunión porque no sé qué decir, porque vengo de una parte diferente del mundo", agregó Dragic.

El alero Solomon Hill dijo que debido a que su cabello "es diferente, mi primera experiencia con el racismo fue que la mayoría de las personas querían tocar mi cabello como si yo fuera un perro que está siendo paseado".

Dijo que "nunca podría haberme imaginado caminar hacia una niña blanca y simplemente tocarle el cabello en un centro comercial".

Además señaló que "algunos de los asesinatos pasados no son nuevos, pero el de George Floyd fue sólo el clavo en el ataúd", agregó Hill. "La gente se cansó, y luego se convirtió en un movimiento".