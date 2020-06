Todo es posible, la vida de Ibaka de las calles del Congo a campeón NBA

Madrid, 22 jun (EFE).- El congoleño con pasaporte español Serge Ibaka protagoniza el documental ?Anything is possible? (Todo es posible), que narra su vida desde su niñez en las calles de la República Democrática del Congo, donde apenas tenía para comer, hasta proclamarse campeón de la NBA en 2019 con los Raptors de Toronto.



El ala-pívot recuerda su difícil infancia, en la que perdió a su madre cuando tenía siete años y vivía en la calle, una historia de superación con la que quiere inspirar a otros.



?Por eso creo que es importante traer una cámara y enseñárselo a la gente. No trata solo de mí, trata de inspirar a los niños del Congo y a todo el mundo para que puedan decir ?mira de dónde viene, si ha llegado hasta donde está ahora significa que cualquiera puede lograrlo?, asegura en el documental.



Tras proclamarse campeón de la NBA, Ibaka volvió al Congo con el trofeo Larry O?Brien bajo el brazo, con el que recorrió las calles que unos años atrás le veían mendigar por comida.



?Mi recuerdo favorito de crecer en el Congo es levantarme e ir a jugar al baloncesto con mis amigos. Creo que ese fue uno de mis momentos favoritos, porque era ahí cuando disfrutaba de la vida. Cuando jugaba al baloncesto, me olvidaba de todo, de si tenía deportivas, de si tenía comida? Jugar al baloncesto me aportaba tranquilidad y olvidarme de todos los problemas?, destaca.



El documental ?Anything is possible? está disponible en exclusiva y de forma gratuita en la plataforma Rakuten TV.