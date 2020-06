Clevin Hannah: ?Seguiré una temporada más en el MoraBanc?

Andorra la Vella, 29 jun (EFE).- El base norteamericano del MoraBanc, con pasaporte senegalés, Clevin Hannah, anunció que continuará un año más en el equipo andorrano, una vez concluida la temporada y antes de emprender viaje a Estados Unidos.



?Es verdad que cada año me he ido moviendo de equipo, pero estar aquí en Andorra es una buena oportunidad para mí y para mi familia. Aquí hemos estado muy a gusto y mi intención es cumplir con el año que me queda de contrato. Por tanto, seguiré una temporada más?, aseguró el director de orquesta de 32 años, que esta mañana recibió el premio MoraBanc, que se otorga al jugador más solvente del equipo según los aficionados del club andorrano.



?Personalmente me he sentido muy bien esta temporada aunque hemos tenido algunos altibajos. Empecé un poco mal, pero poco a poco me fui encontrando mejor. Como equipo hemos conseguido buenos resultados y estuvimos a punto de pasar a semifinales de la Fase Final de la ACB. Hemos jugado bastante bien y estoy muy contento?, aseguró.



El exjugador del Herbalife Gran Canaria, UCAM Murcia, Bilbao Basket y Joventut Badalona agradeció el premio recibido. ?Me hace sentir muy bien porque ha sido gracias a la votación de nuestros aficionados con los que he tenido muy buen ?feeling? esta temporada. Ahora necesito relajarme y vuelvo a Estados Unidos. A ver qué proyecto creamos para la temporada que viene. Paso a paso?, señalço.



Clevin Hannah coge el relevo de este premio de Andrew Albicy que esta temporada ha jugadoo en el Zenit St. Petersburgo a las órdenes de Joan Plaza y después de Xavi Pascual. ?Él es un gran jugador. Esta temporada ha jugado la Euroliga y es un orgullo tener el mismo premio que recogió él. Espero seguir su estela?, reconoció Hannah.



A la hora de elegir el mejor base de esta temporada en la Liga, Clevin Hannah, bromeó. ?Es muy difícil elegir a alguien mejor que yo en mi posición (ríe). Para mí el mejor base de la ACB es Marcelinho Huertas?.



Su retorno a casa está rodeado de preocupación por los datos de la pandemia en su país. ?Estamos muy preocupados. Vuelvo con mi mujer y mis dos pequeños. Un poco asustados, pero seguiremos todas las medidas posibles y nos protegeremos?. EFE



