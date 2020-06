Antonio Martín: Siendo realistas, la primera parte de la temporada no será normal

Redacción deportes, 30 jun (EFE).- Antonio Martín, presidente de la ACB, admitió este martes que, "siendo realista", entiende que la primera parte de la próxima temporada de la Liga Endesa "no va a ser normal" a consecuencia del coronavirus, aunque recordó que tras el buen resultado de la fase final extraordinaria disputada en Valencia están entrenados para trabajar "con cierto nivel de incertidumbre".



"Estamos entrenados para trabajar con cierto nivel de incertidumbre y esto (el torneo disputado a puerta cerrada en La Fuente de San Luis) nos va a ayudar como prueba para encarar la temporada 2020-2021 con los diferentes escenarios. Ojalá sea uno solo, el de la normalidad, pero nuestro trabajo no consistía solo en ir con las luces cortas hasta el final de esta temporada, sino con vistas al año que viene", explicó al canal #Vamos de Movistar.



Antes de la disputa de la final entre el Barcelona y el Baskonia, Martín destacó que están muy satisfechos de cómo ha transcurrido todo en estas dos semanas en las que se han programado 33 partidos en un único escenario gracias a la capacidad de trabajo demostrada por la organización y los doce equipos participantes.



"Si no se trabaja de esta manera, no hubiera sido posible" lo que, a su juicio, ha terminado siendo "una fiesta para todos", añadió el máximo responsable de la ACB, que avanzó que a partir de este miércoles seguirán trabajando para preparar una próxima temporada en la que prevé que, al menos la primera parte, no será normal, por lo que habrá que estudiar los distintos escenarios que se presentan.