Los mismos rituales de los campeones, pero acelerados y sin público

Valencia, 30 jun (EFE).- El Kirolbet Baskonia cumplió este martes con todos los rituales de los campeones tras conquistar la Liga Endesa en el pabellón valenciano de la Fonteta pero lo hizo sin público en las gradas, puesto que la fase final se ha disputado a puerta cerrada, y con un ritmo más acelerado.



Cuando Cory Higgins falló sobre la bocina el triple que habría cambiado la historia y había dado el título al Barça, todo el banquillo del Baskonia y todos los miembros de la expedición que estaban sentados cerca invadieron el parquet del pabellón valenciano.



Muchos buscaban al héroe Luca Vildoza que anotó la canasta decisiva y que se fundió en un largo abrazo con Toko Shengelia, los dos entre lágrimas.



El joven argentino recogió también el título de MVP que sus compañeros, seguros de que se le habría concedido, anticiparon su nombre cuando la megafonía ponía emoción al nombramiento.



Con camisetas y gorras para la ocasión, los jugadores del equipo alavés esperaron en el podio a que Shengelia recibiera el trofeo de campeón mientras se cruzaban los acordes del ?We are the Champions? y el no menos clásico ?campeones, oé, oé, oé?.



Acabadas las ceremonias oficiales llegaron las oficiosas con Shengelia haciéndose con una de las redes de la canastas. La falta de público aceleró la celebración en la pista y la trasladó al vestuario donde corrió el champán y el agua.



Mientras, en la cancha, parte del personal de la organización subió al podio y recibió de las pocas decenas de personas que quedan en el pabellón, muchos de ellos periodistas, una calurosa ovación por su enorme trabajo en la que ha sido la final más extraña de la Liga ACB, pues se ha jugado dentro de una burbuja sanitaria.