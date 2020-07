El Valencia incluirá a Doornekamp en lista de sometidos a derecho de tanteo

Valencia, 6 jul (EFE).- El Valencia Basket tiene decidido incluir en la lista de jugadores sometidos a derecho de tanteo al ala-pívot canadiense con pasaporte holandés Aaron Doornekamp, al que el Iberostar Tenerife ha hecho una propuesta para ficharle.



Según supo EFE de fuentes próximas a la negociación, Doornekamp no vería con malos ojos seguir un año más en el club por el hecho de poder jugar la Euroliga, pero también porque su familia está muy asentada en la ciudad tras tres campañas en el equipo.



El club valenciano tiene que decidir a qué jugadores de los que acaban su contrato incluye en la lista del derecho de tanteo, para lo que tiene que presentarles una oferta y obligarse a cumplirla en el caso de que estos la acepten.



De los catorce jugadores que han formado parte de la plantilla de la entidad acaban su contrato Sam Van Rossom, Jordan Loyd, que ha fichado por el Estrella Roja, Fernando San Emeterio, Doornekamp, Louis Labeyrie, al que el club ha renovado, Maurice Ndour y Mike Tobey.



Doornekamp no será el único que esté en la lista de jugadores sometidos al tanteo, en la que podría incluir incluso a Loyd para retener sus derechos en la ACB, aunque alguno de sus compañeros se puede caer de la lista, lo que no significa que no vaya a seguir, sino que está avanzada la renovación para su continuidad.