El Barça desmiente cualquier negociación con Pau Gasol

El Barça no ha mantenido "ninguna conversación ni negociación" para hacerse con la contratación de Pau Gasol, según dijeron este miércoles fuentes de la entidad azulgrana a EFE.

El supuesto interés de los azulgranas se alimentó después de que durante la presentación del nuevo entrenador, Saras Jasikevicius, éste comentó que Pau (Gasol) es amigo suyo y que todo el mundo sabe "el cariño" que le tiene.

"No nos iría mal supongo. Estamos en una fase en la que no podemos decir muchas cosas. Si no hay nada oficial no vale la pena hablar porque salen muchos nombres", manifestó.

El presidente barcelonista, Josep Maria Bartomeu, también aseguró, en unas declaraciones a RAC1, que estaría "encantado" si pudiera traer de vuelta al jugador.

Sin embargo, un portavoz barcelonista negó a EFE esta posibilidad.

El Barça, tras la marcha de Ante Tomic y ante la renovación de Brandon Davies, necesita un cinco en su plantilla, pero no piensa en el mayor de los Gasol, según la misma fuente.

Pau Gasol jugó su último partido a mediados de marzo de 2019 y desde entonces se está recuperando de una lesión en un hueso de un pie. Su idea es regresar a la práctica deportiva en este curso para poder retirarse el año que viene en los Juegos de Tokio.

En los próximos días, el Barça podría anunciar la incorporación de Nick Calathes, procedente del Panathinaikos griego. En este mercado también han sonado para el cuadro de Jasikevicius dos nombres con fuerza.

Se trata del pívot checo Jan Vessely, jugador de Fenerbahce, que tiene una alta cotización en el mercado y difícilmente abandonará el club estambulí; y del alero croata Mario Hezonja, exjugador del Barça y ahora en los Trail Blazers de la NBA.