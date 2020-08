Birutis: ?El Obradoiro es un gran lugar para mejor?

Santiago de Compostela, 14 ago (EFE).- El internacional lituano Laurynas Birutis considera que el Monbus Obradoiro, con el que se comprometió para las dos próximas temporadas, es ?un gran equipo? para continuar con su crecimiento como deportista profesional, por eso confía en adaptarse rápido al sistema de juego de Moncho Fernández.



?Por aquí han pasado muchos pívots que han aumentado su nivel de juego, por eso creo que podré aprender mucho de mis entrenadores y de mis compañeros. Creo que el Monbus Obradoiro es un gran lugar para mejorar. Hay un gran cuerpo técnico trabajando duro detrás. Creo que formaremos un buen grupo esta temporada?, indicó.



Durante su presentación como nuevo jugador del conjunto santiagués en las instalaciones del Hospital HM Rosaleda, el pívot dejó claro que tendrá que ganarse ?cada minuto de juego? en los entrenamientos.



?Soy un jugador grande. Podré proteger la zona, bloquear, hacerme con el mayor número de rebotes posibles, jugar ?pick&roll? y aportar energía al equipo?, explicó Birutis, a quien la crisis sanitaria que vive España por la COVID-19 no frenó para emprender su primera aventura profesional en la liga Endesa.



?En Lituania no están en la misma situación en cuanto a COVID. Aquí recomiendan estar más en casa, pasar menos tiempo en restaurantes y simplemente concentrarnos en ir a entrenar. A pesar de esto, no fue difícil tomar la decisión de venir al Obradoiro. Quise coger la oportunidad que el club me ofreció para unirme y jugar en la Liga Endesa?, destacó.



El director general del Obradoiro, José Luis Mateo, definió a Birutis como ?un pívot grande y joven, cuya inteligencia y capacidad de trabajo le han permitido ir dando pasos?.



?Tiene habilidades para resolver en situaciones de bloqueo y continuación, y también es un buen pasador. La gran exigencia física de la Liga Endesa será su gran desafío y lo que, junto a su evolución, determine su impacto en el equipo?, subrayó.