Williams: "Puedo aportar mi físico y mi experiencia para ayudar a ganar"

Valencia, 14 ago (EFE).- El ala-pivot estadounidense Derrick Williams ha afirmado a su llegada a Valencia para incorporarse al Valencia Basket que puede aportar su físico y su experiencia para ayudar al equipo a conseguir victorias.



El jugador, de 203 centímetros y nacido en California hace 29 años, ha llegado procedente de Miami para incorporarse a la plantilla de su actual club.



"En los dos últimos años en los que he estado en Europa he podido jugar en diferentes equipos como el Bayern Munich o el Fenerbahce. Pensé en venir a España, jugar en la Liga Endesa. Era la mejor opción no solo para mí, sino también para mi familia y aquí poder ayudar a competir contra equipos como el Real Madrid o el Barcelona", indicó.



"Puedo aportar físico, poner cosas encima de la mesa, cambiar en defensa, comunicación, experiencia. Creo que esto es lo básico. Este va a ser mi décimo año como profesional, siete en la NBA, uno en China y dos en Europa, donde he estado en distintos tipos de equipos, con distintas estrategias y entrenadores", indicó.