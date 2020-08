Giedraitis: Me encanta competir

Vitoria, 26 ago (EFE).- El nuevo jugador del TD Systems Baskonia, Rokas Giedraitis, apuntó este miércoles que le encanta competir y agradeció al club vitoriano la acogida que ha tenido en las tres primeras semanas de entrenamiento.



El alero lituano, que firmó un contrato de tres temporadas y jugará con el dorsal 31, explicó en la rueda de prensa de su presentación como nuevo miembro baskonista que aunque los primeros días de pretemporada fueron duros, el cuerpo se ha adaptado y no tiene ningún problema.



"Todo lo que me he encontrado está muy bien, me gusta estar aquí y estoy listo para empezar la temporada", manifestó Rokas Giedraitis, que confesó que cuando recibió la oferta del Baskonia se puso contento porque "es un gran club en Europa y en España" y quería jugar en Vitoria.



El báltico deseó mejorar como jugador, algo que viene haciendo en las últimas campañas, y espera que el equipo crezca porque es un grupo joven con ansías de ganar. "Daremos el 100 %, Dusko (Ivanovic) nos está enseñando eso y a mí me gusta", ha dicho.



Sobre su forma de jugar dijo que los seguidores no verán nada especial, pero matizó que le encanta correr el contraataque después del rebote, también lanzar de tres y prometió mucho esfuerzo. "Me encanta competir", afirmó una de las piezas importantes para la próxima temporada, que se mostró ansioso por empezar a jugar partidos.



Estuvo acompañado por el director deportivo del Baskonia, Félix Fernández, que explicó que "es un jugador con una gran progresión que va dando pasos muy grandes".



"Es un jugador muy completo que nos gustaba desde hace ya tiempo y ha ido mejorando", añadió el técnico, que dijo que el club busca que el jugador continúe su progresión en Vitoria. "Es un jugador con un presente y con un gran futuro", consideró.



Fernández dijo que "las negociaciones fueron rápidas" y se fraguaron durante la fase final de Valencia. Y es que mucho equipos deseaban a este jugador, pero fue el Baskonia el que se adelantó a otros clubes. "Se dieron el momento y las circunstancias para fichar a Rokas", apuntó Félix Fernández. "Abres algunas operaciones y unas salen y otras son muy rápidas como ésta", agregó.



Cuestionado por los calendarios y la próxima temporada, el portavoz del Baskonia expresó que "a día de hoy se siguen manteniendo los calendarios en ACB y en Euroliga", pero reconoció que viven "en un mundo de incertidumbre".



"Tenemos reuniones continuas en las dos competiciones e intentamos darle cierta normalidad y adaptarnos. Tenemos muchas ganas e ilusión porque el equipo está en un muy buen punto de partida", comentó el directivo azulgrana.