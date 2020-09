Los Nets sorprenden con la contratación de Steve Nash como nuevo entrenador

Los Nets de Brooklyn sorprendieron este jueves con la contratación del exbase estrella, el canadiense Steve Nash, como su entrenador para la próxima temporada y el actual interino Jacque Vaughn se convertirá de nuevo en el asistente principal del equipo, de acuerdo al comunicado oficial ofrecido por el propio equipo y el Twitter de la NBA.

El contrato de Nash, que no ha tenido ningún tipo de experiencia en la dirección de un equipo, será por cuatro años y se convertirá en el vigésimo tercero en la historia de los Nets.

Nash se une a los Nets luego de cinco temporadas como consultor de desarrollo de jugadores con los Warriors de Golden State, donde contribuyó a dos equipos de campeonato e hizo cuatro viajes consecutivos a las finales.

Además, Nash se reencuentra con el alero estrella Kevin Durant, que dejó a los Warriors como agente libre para firmar con los Nets.

El dueño de los Nets, Joe Tsai, y el gerente general Sean Marks, habían sido agresivos al contratar a Nash para que pasara a ser entrenador.

En Brooklyn, Nash liderará un equipo de los Nets lleno de anotadores talentosos, incluido el exMVP de la liga y exMVP de las finales, Durant, además del base Kyrie Irving.

Eso hizo que la vacante de los Nets fuera una posición atractiva, y Marks dijo que se reunió con varios candidatos muy exitosos. Incluso se especuló que los Nets intentarían atraer al entrenador de los Spurs, Gregg Popovich, para quien Marks jugó y luego trabajó bajo el mando de San Antonio.

Al final, Marks se dirigió a uno de sus excompañeros al que definió como el ideal.

"Después de reunirnos con varios candidatos a entrenadores de diversos orígenes, sabíamos que teníamos que tomar una decisión difícil", admitió Marks.

"En Steve vemos a un líder, comunicador y mentor que se ganará el respeto de nuestros jugadores. He tenido el privilegio de conocer a Steve durante muchos años", agregó.

Además, el equipo anunció que Vaughn regresará a Brooklyn como entrenador asistente principal. Uno de los excompañeros de Nash, el futuro miembro del Salón de la Fama y leyenda de los Dallas Mavericks, Dirk Nowitzki, era alguien que Nash quería agregar a su cuerpo técnico.

Según Marc Stein de The New York Times, Nowitzki no busca regresar a la NBA tan pronto después de retirarse después de la temporada 2018-19 y rechazó la oferta.

"Me siento honrado de tener esta oportunidad con una organización de primera clase y me gustaría agradecer a Sean, Joe y su esposa, Clara, por tener fe en mi capacidad para llevar adelante este equipo", dijo Nash, quien reconoció que siempre había tenido en mente sentarse en un banquillo para dirigir en la NBA.

Nash señaló "estoy tan entusiasmado con las perspectivas del equipo de los Nets en la cancha como con mudarme a Brooklyn con mi familia y convertirme en miembros impactantes de esta comunidad".

Los Nets llegaron a la postemporada a pesar de tener a Irving por solo 20 partidos y a Durant sin que jugase, pero se espera que las dos estrellas, que vinieron juntas a Brooklyn el verano pasado, estén listas para la temporada 2020-21.

Vaughn terminó la temporada como entrenador y lo hizo tan bien como cualquiera podría haber esperado, llevando a los Nets a un récord de 5-3 en el reinicio de la NBA en la burbuja de Orlando antes de ser barridos (4-0) por los Raptors de Toronto, en la eliminatoria de la primera ronda de playoffs de la Conferencia Este.

El exentrenador interino comenzó 2-0 después de reemplazar a Kenny Atkinson en marzo, incluida una victoria sobre los Lakers, en Los Ángeles, y obtuvo victorias sobre los poderosos Bucks de Milwaukee y Clippers de Los Ángeles, en Walt Disney World Resort.

Nash, ocho veces All-Star de la NBA, jugó 18 temporadas con los Phoenix Suns, Dallas Mavericks y Los Ángeles Lakers.

Ganó premios MVP consecutivos en 2005 y 2006 mientras jugaba para los Suns, convirtiéndose en el décimo jugador en la historia de la NBA en ganar el premio en temporadas seguidas.

Fue nombrado para equipos All-NBA siete veces a lo largo de su carrera, ganando honores de primer equipo tres veces (2005-07), mientras que dos veces fue nombrado para el segundo (2008, 2010) y tercer equipo (2002, 2003).

Nash amasó una carrera notable en sus días como jugador de la NBA.

Nash, cinco veces campeón de asistencias, ocupa actualmente el tercer lugar en la historia de la NBA con 10.335 asistencias en su carrera y la culminación de su brillante trayectoria profesional se dio en el 2018 cuando el exbase canadiense fue consagrado en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial.