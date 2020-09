Aaron Doornekamp: ?El Iberostar Tenerife ha mejorado en todo"

Santa Cruz de Tenerife, 9 sep (EFE).- El Iberostar Tenerife ha presentado en una rueda de prensa al jugador Aaron Doornekamp, quien ya vistió la elástica aurinegra en la temporada 2016/2017 y quien considera que desde entonces, el club ?ha mejorado en todo?.



Doornekamp, que llega procedente del Valencia Basket, ha declarado que tras tres años en el conjunto taronja ha aprendido ?cosas nuevas? y que ha aprovechado tener un rol menos protagonista para fijarse en otros aspectos alejados del juego, como el apartado de la psicología deportiva.



?No puedo mejorar mi físico, pero sí puedo avanzar en pequeños detalles?, haciendo referencia a la alimentación y a la prevención de lesiones.



Es por esto que Doornekamp se ve preparado para afrontar el contrato de tres años que ha firmado con el Iberostar Tenerife, pues a pesar de que es un acuerdo que ?puede asustar?, a sus 34 años el jugador canadiense se siente ?muy preparado?.



Además, Doornekamp está dispuesto a aceptar el ?papel importante? que el técnico Txus Vidorreta y el director deportivo Aniano Cabrera le han encomendado para este curso.



?Me dijeron que me querían y me gustó la idea de seguir formando parte del crecimiento del club?, ha indicado el jugador, que ya estuvo presente en una de las mejores temporadas de la historia de la entidad lagunera, al proclamarse campeón de la Liga de Campeones.



?Mi familia y yo estamos muy contentos por estar de vuelta y tener esta nueva oportunidad, también lo estoy por volver a estar con Vidorreta, un entrenador al que ya conozco y con quien me entiendo bien?, ha indicado el jugador, que también compartió con el dirigente vasco la campaña 17/18 en el Valencia Basket.



El canarista afrontará este fin de semana su primera gran cita de la temporada con la celebración de la Supercopa Endesa en el pabellón Santiago Martín, que acogerá este sábado las semifinales del torneo en el que el Iberostar Tenerife se enfrentará al Real Madrid.



A la espera de lo que confirmen las autoridades y la organización del evento y ante la posibilidad de que los encuentros se realicen sin público, Doornekamp ha comentado que, si bien ?uno de los beneficios de jugar en el Santiago Martín es la afición, cuando el balón está en el aire toca concentrarse en el partido, todos los equipos estarán igual?.