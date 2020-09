Los colegiales se declaran en su presentación "listos para competir"

Madrid, 16 sep (EFE).- Movistar Estudiantes presentó este miércoles a su equipo telemáticamente y su entrenador, Javier Zamora, afirmó que sus jugadores "están listos para competir" y "deseando hablar en la cancha".



"Estoy satisfecho con el trabajo que hemos realizado en la pretemporada y creo que estamos listos para la competición", dijo Zamora.



Respecto a las claves para que Estudiantes intente no pasar apuros esta campaña, el técnico fue claro.



"Somos un grupo que trabaja cada día con pasión para poder transmitir ese sentimiento en la cancha. Los jugadores van a hablar en los partidos", afirmó.



El escolta francés Edwin Jackson será, junto al serbio Aleksa Avramovic, el encargado de liderar a este equipo. Los dos son anotadores puros.



"Esto no es ningún problema, podemos compartir el balón. Los dos tenemos calidad para anotar, pero también para pasar el balón y hacer jugar al equipo. Si él está bien no hay problema para que se juegue los tiros decisivos. Lo único que queremos es ganar", apuntó Jackson.



En esta su segunda etapa en Estudiantes, el jugador francés busca estabilidad y protagonismo.



"Cuando volví a Estudiantes al final de la temporada pasada busqué un proyecto para muchos años y ayudar a Movistar a quedar en la mejor posición posible. Mi rol puede ser anotar, pero también trabajar con los jóvenes. Eso es lo que buscaba", indicó.



"Soy el mismo jugador con las mismas ganas de hacerlo bien, aunque con más experiencia", añadió Jackson.



Avramovic dejó a un lado si debe ser o no el líder del equipo.



"No pienso en ser líder sino en cómo puedo ayudar al equipo. Si el entrenador me pide que anoté, lo haré, pero también si me pide asistencias o defensa. Estoy preparado", observó.



En pretemporada se ha visto a un jugador con mucha más confianza que el año pasado.



"Cuando vine a Estudiantes, después de haber estado en Málaga y no haber jugado mucho, es verdad que estaba falto de confianza y poco a poco fui mejorando. Ahora, después de cinco meses preparando esta temporada, tengo mucha confianza", aseguró Aleksa Avramovic.