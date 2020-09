91-86. El Iberostar Tenerife inicia la Liga ganando en la prórroga

Santa Cruz de Tenerife, 21 sep (EFE).- El Iberostar Tenerife inició este lunes la competición en la Liga Endesa superando al Casademont Zaragoza en un partido muy intenso, duro y en el que los de Txus Vidorreta supieron jugar con más cabeza los momentos claves de un choque resuelto en la prórroga (91-86).



El partido se decidió tras una prórroga de cinco minutos, ya que Nico Brussino anotó una canasta triple para empatar a 77 puntos a falta de dos segundos para llegarse al final del choque.



El Iberostar Tenerife fue el claro dominador del choque, pero no fue constante en su juego y, si no lo eres ante un rival como el Casademont Zaragoza, puedes tener graves problemas y así sucedió. Los maños, también con muchos altibajos en su juego, no bajaron los brazos y, pese a ir perdiendo por quince puntos en el segundo cuarto (35-20, min.18), lograron a igualar el partido en el tercero y llegaron al final con claras opciones de triunfo.



El partido se inició con los tinerfeños mandando. La dirección de Fitipaldo estaba siendo buena y los triples estaban entrando. Pese a todo a la defensa del Iberostar Tenerife le faltó intensidad y desde que lo consiguió en el segundo cuarto, las diferencias comenzaron a ser importantes. Un parcial de 9-0 en el segundo cuarto ?rompió? la igualdad que existía en el marcador y el Iberostar, bien dirigido por Fitipaldo, se encontraba cómodo jugando.



Fue un momento duro para el Casademont Zaragoza que no encontraba su juego, aunque supo mantenerse firme en defensa y llegar ?vivo? al descanso (39-29).



Apretó bien el Zaragoza en el tercer cuarto. Poco a poco fue rebajando las diferencias y se aprovechó de algunas malas decisiones locales para igualar el choque tras un triple de Seeley (44-44). A partir de ahí, partido nuevo, y, aunque seguía el Iberostar Tenerife delante, el Zaragoza se mantenía bien en el partido con un Hinalson muy duro debajo canasta.



El equipo tinerfeño entró en el último cuarto mucho más centrado que su rival y fruto de esta concentración e intensidad le llevó a volver a poner un marcador favorable, a seis minutos del final (71-61). Parecía que ya el partido estaba encaminado, pero San Miguel, primero, y Hinalson y Barreiro, después, metieron de lleno al Zaragoza en el partido para llegar a los instantes finales igualado.



Nico Brussino, que no había hecho nada durante el encuentro, lanzó un triple a falta de dos segundos y llevó a su equipo a la prórroga, cinco minutos donde los tinerfeños fueron mejores y demostraron su mayor experiencia.



La próxima cita de estos dos equipos será en Atena en los cuartos de final de la Liga de Campeones FIBA.



- Ficha técnica:



91 - Iberostar Tenerife (17+22+21+17+14). Fitipaldo (23), Salin (2), Doornekamp (16), Cavanaugh (3), Shermadini (17) ?inicial-, Bogris (-), López (-), Sulejmanovic (2), Guerra (-), Huertas (17) y Díez (11)



86 - Casademont Zaragoza 86 (12+17+25+23+9). San Miguel (11), Ennis (15), Benzing (6), Sulaimon (5), Thompson (2) ?inicial-, Hinalson (14), Seeley (15), Barreiro (9), Brussino (7), Konaté (2) y Krejci (-).



Árbitros: Pérez Pérez, Caballero y Sánchez Mohedas. Señalaron técnica a Txus Vidorreta (min.24) y eliminaron por faltas a los visitantes Thompson (min.34), Hinalson (min.40) y Ennis (min. 45).



Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Liga Endesa, disputado en el pabellón de Deportes Santiago Martín, a puerta cerrada.