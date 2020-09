El Real Madrid mira de reojo a la NBA, por Campazzo y Deck

Madrid, 29 sep (EFE).- El Real Madrid inicia la Euroliga mirando de reojo a la NBA, por la posible marcha a esa competición de los argentinos Facundo Campazzo y Gabriel Deck, pero no se ha quedado impasible y la llegada de Carlos Alocén y Alberto Abalde, así lo corrobora.



El equipo de Pablo Laso ha seguido apostando por la continuidad de una plantilla consagrada en el éxito, tanto nacional como europeo, y ha fichado poco pero bien. Las incorporaciones de dos jóvenes realidades como Alocén y Abalde cumplen un doble objetivo, rejuvenecer y sumar calidad y por otro lado cubrirse ante posibles salidas.



La marcha de Campazzo parece decidida, pero la evolución del coronavirus en Estados Unidos y en el mundo puede tener una gran influencia. De momento no hay fechas y, por tanto, el base subcampeón del mundo sigue en la disciplina madridista, igual que Deck, a pleno rendimiento, fue MVP de la Supercopa.



La pérdida de Campazzo sería muy importante para un equipo que se ha acostumbrado a jugar a su ritmo y con su visión de juego, pero la llegada de Alocén hace que su ausencia se vea con ojos no tan pesimistas.



Lo mismo ocurre con Deck, aunque está por ver si en la atípica temporada 20-21 de la NBA algún equipo quiere apostar por un jugador de sus características. El Madrid, con Abalde, también estaría más o menos cubierto.



Con respecto a la temporada pasada no hay más cambios salvo la no continuidad de Salah Mejri, que por las lesiones no pudo ser el recambio de Walter Tavares. El Madrid pugnó por los servicios del pívot croata Ante Zizic, que dejó a los Cleveland Cavaliers, pero el 'asunto' Campazzo y el interés del Maccabi, acabó por desnivelar la balanza del lado israelí.



Otro 'fichaje' ha sido el de Jaycee Carroll, que parecía dispuesto a retirarse y que finalmente continuará una temporada más aportando sus bombas en penetración y sus triples.



El resto de la plantilla será, los de siempre, con el capitán Felipe Reyes (40 años) cada vez siendo menos importante en la pista, aunque seguro que sigue ofreciendo minutos de calidad cuando su entrenador se los solicite.



Su relevo natural está siendo Usman Garuba, un pivot 'bajito' como Reyes pero con la misma habilidad para estar donde se cogen los rebotes.



Los Sergio Llull, Rudy Fernández, Trey Thompkins, Jeff Taylor, Anthony Randolph, Fabien Causeur y Nico Laprovittola, son todo un seguro.