Laso: "La Euroliga es especial, pero no jugamos una única competición"

Madrid, 1 oct (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, ante el inicio de la Euroliga este viernes en la cancha del Baskonia, confesó que la competición europea siempre es "especial" para el club, pero que no le gustaría dar la sensación de que juegan "una única competición".



"Cuando empieza una temporada, jugar por un único objetivo me parece muy poco. La Euroliga es especial para el Real Madrid, pero también está la Supercopa, la Copa del Rey y la Liga. No me gustaría dar la sensación de que jugamos una única competición. Aspiramos a todo", dijo Laso.



El técnico madridista comentó que viajará a Vitoria con tres bajas en sus filas, todas por leves lesiones.



"Gaby Deck tiene unas pequeñas molestias y hay que pararle unos días, también a Sergio Llull por un pequeño esguince de tobillo y a Felipe Reyes también por un esguince leve que ha sufrido en el último entrenamiento, viajaremos con trece jugadores", informó.



La Euroliga sabemos que comienza ahora, pero el Covid-19 puede alterar su desarrollo.



"Tenemos una sensación de incertidumbre, como todo el mundo. Pero no pienso más allá del día a día. Me centro en cada partido y en la gente que tengo disponible, no en si voy a tener algún jugador positivo. Veremos cómo va todo y espero que todo salga bien", apuntó Laso.



Respecto a la configuración de la plantilla para esta temporada, no hay relevo para Walter Tavares y Sergio Llull parece que va a jugar de escolta, al menos mientras Facundo Campazzo siga en el equipo.



"Tavares es un pívot dominante y especial, pero tengo jugadores polivalentes. Para mi Usman Garuba es un ala-pívot, un '4' que puede jugar de '5'. Por lo que a Llull se refiere va a jugar más de escolta porque tengo tres bases más puros que él. Podemos aprovecharle más de escolta, pero si alguna vez tiene que jugar de base lo hará", explicó el técnico.



El TD Systems Baskonia es el primer rival.



"Es un equipo muy agresivo en defensa que juega muy bien a campo abierto. Tienen grandes tiradores y ahí metería también a Alec Peters que aunque es un '4' tiene muy buena mano. Las posiciones de pívot también las tienen bien cubiertas. Será un debut complicado", vaticinó.



Trey Thompkins está supliendo a Tavares de pívot cuando el caboverdiano está en el banco. "En su universidad siempre jugó de '5' y tiene situaciones buenas de canasta en esa posición. En defensa es el que más nos puede ayudar, pero no pierde el '4', al contrario", aseguró Laso.



Unos equipos podrán contar con unos pocos aficionados en las gradas, mientras que otros, como el Madrid, seguirán jugando a puerta cerrada.



"A mi me parece injusto que no puedan estar los pabellones llenos de aficionados y me parece injusta la pandemia, pero creo que todos deberíamos jugar con público o todos sin público", comentó.



Respecto a los favoritos, Laso fue claro: "Siempre hay sorpresas, pero en principio hay cuatro equipos muy fuertes, el Anadolu Efes, el Barcelona, el Milán y el CSKA. A partir de ahí considero que todos los equipos son competitivos y que, como siempre digo, no hay ningún partido fácil en esta Euroliga", finalizó Pablo Laso.