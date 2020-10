Derbi de necesidades con 13 años de dominio fuenlabreño

Madrid, 3 oct (EFE).- El Urbas Fuenlabrada recibe este domingo al Movistar Estudiantes en el Pabellón Fernando Martín (12.30 horas), en un derbi entre dos equipos necesitados que aún no han conseguido ganar en esta Liga y en el que el conjunto fuenlabreño aspira a extender su racha como local de 13 victorias consecutivas en casa.



El conjunto fuenlabreño, que descansó la última jornada, espera recuperar las buenas sensaciones que dio en la pretemporada -en la que ganaron hasta en dos ocasiones a sus vecinos colegiales, 80-78 en el Magariños y 91-84 en el Fernando Martín- para hacerse con su primer triunfo en esta Liga Endesa 2020-21.



"Hemos tenido que trabajar mucho, ajustar muchos detalles que se nos han caído después de una excelente pretemporada. Hemos trabajado esos pequeños detalles, mejorar a nivel defensivo, aspectos en ataque e integrar a aquellos que han estado fuera por motivos físicos", explicó el entrenador del Urbas, Paco García.



Con una necesidad "imperiosa" de ganar, los fuenlabreños esperan recuperar esas sensaciones de pretemporada, desdibujadas en el último cuarto de la derrota contra el Monbus Obradoiro (101-82) y en el primer periodo contra el TD Systems Baskonia (73-89) que han lastrado a un equipo que aún así ha sido competitivo.



Será un partido especial para el base estadounidense Melo Trimble, que en marzo estuvo a punto de incorporarse al Estudiantes pero su fichaje se interrumpió por la pandemia, y ahora defiende la camiseta del rival del sur de la capital.



"He descubierto esa rivalidad ahora, al principio no lo sabía. En todo caso será un partido importante para nosotros y aunque no haya aficionados intentaremos conseguir la victoria", señaló el base estadounidense en una entrevista con EFE durante esta semana.



Trimble tiene al alero congoleño Christian Eyenga como uno de sus faros en el vestuario local, un Eyenga que precisamente podría llegar a convertirse en el segundo mayor taponador de la historia del Fuenlabrada si consigue poner dos 'chapas' durante el partido, superando a un histórico: el estadounidense Nate Huffman.



En el conjunto colegial que acumula tres derrotas ante Baxi Manresa (84-88), UCAM Murcia (93-80) y TD Systems Baskonia (84-86), las dos de casa por la mínima, la lesión del francés Edwin Jackson -se rompió un ligamento en la muñeca derecha- provocó el retorno del italiano Alessandro Gentile, que en la campaña 2018-19 firmó 15'2 puntos y 4'1 rebotes de media para la salvación del equipo.



"Estoy muy feliz de regresar aquí, para mi fue un año de muy buenos recuerdos y también muy contento por regresar a una liga como la española que es la mejor liga de toda Europa, por lo que estoy muy contento de estar aquí de nuevo", dijo Gentile a su llegada a preguntas de EFE.



Aunque el Fuenlabrada lleva 13 años ganando los derbis del Fernando Martín, la estadística global es igualadísima, con 22 triunfos fuenlabreños y 21 colegiales en 43 ediciones. La hegemonía local o la recuperación visitante, pero sobre todo la primera victoria en esta Liga, están en juego.