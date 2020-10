Sito Alonso considera "muy importante" empezar bien en Zaragoza

Murcia, 16 oct (EFE).- Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, considera que comenzar bien es "muy importante" para ganar en la pista del Casademont Zaragoza, equipo que ha perdido cuatro de sus cinco partidos en la Liga Endesa 2020/2021 pero que, según el técnico grana, "es muy difícil de defender y tiene cinco o seis jugadores con nivel de Euroliga".



Alonso ha comparecido este viernes en rueda de prensa dos días antes del encuentro de la sexta jornada que el cuadro universitario afrontará este domingo a las cinco de la tarde en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, donde se presentará con tres victorias y dos derrotas y habiendo enlazado dos triunfos por 75-83 ante el TD Systems y por 74-72 el pasado sábado en casa frente al Coosur Real Betis.



El entrenador del UCAM CB ha comenzado hablando de la situación del rival y le ha quitado trascendencia a su mal inicio de competición.



"Ha tenido problemas y la baja de Javier Justiz condiciona su juego interior, pero sólo hay que ver su plantilla, con cinco o seis con nivel de Euroliga. Es un equipo que fue tercero en la fase regular de la pasada campaña y ante el que si no estás preparado al 100% no tienes opción de ganar", ha apuntado.



Del conjunto maño ha seguido destacando que "tiene una gran capacidad para generar y eso lo convierte en un equipo difícil de defender y para eso hay que tener una disciplina muy férrea defendiendo sobre todo a lo exteriores, evitar errores y mostrar la seriedad que tuvimos en Vitoria".



Alonso no considera lógicas las críticas que le están cayendo a su próximo rival.



"No entiendo que se cuestione a un equipo con cinco jornadas disputadas y es algo que no me entra en la cabeza tras la campaña que hizo el año anterior. Todo proyecto necesita su tiempo", ha indicado.



Centrado en el choque y haciendo alusión al hecho de que sea a puerta cerrada, ha opinado "que no haya público provoca muchos vaivenes en el marcador". "Aunque empezar bien es muy importante para nosotros. En ese sentido, la seriedad en el arranque es una de las armas que tenemos que utilizar".



Para el encuentro el técnico madrileño confía en contar con todos los integrantes de su plantilla. "Creo que llegarán todos, aunque hay algunos jugadores con golpes y molestias y si no está alguno los demás tendrán que asumir la responsabilidad", ha comentado.



Además, se ha referido al mal bagaje del UCAM CB en la capital aragonesa, donde sólo ha vencido una vez durante la última década.



"Todos los partidos son diferentes y éste es dificilísimo, pero los jugadores que perdieron aquí tendrán ganas de ganar y lo pondremos todos para competir", ha manifestado.